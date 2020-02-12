【美國大選】拜登選情下滑　金主怕等不到在超級星期二前回勇

美國兩黨總統初選如火如荼進行，經歷長時間領頭羊位置的前副總統拜登（Joe Biden）2月11日於新罕布什爾州（New Hampshire）民主黨總統初選排名一落千丈，只得第五。

美國新罕布什爾州2月11日分別舉行民主黨、共和黨的總統初選，候選人如華裔企業家、民主黨初選候選人楊安澤（Andrew Yang）當天宣布退出民主黨初選，告別競技場。

楊安澤（右）當晚向支持者公開發表演講，宣布結束角逐總統提名路，退出初選。圖為2019年12月19日洛杉磯，辯論賽現場，楊安澤同拜登交談。（Reuters）

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）指出，在新罕布什爾州初選公布結果之前，金主們（包括華爾街金融家和工業企業家們）認為拜登或在該州成績強差人意，恐未能達到15%的州民意門檻、讓任何黨團青睞，提名拜登。這點讓拜登的金主們恐慌，對拜登能否籌集足夠資金繼續大選賽程，產生分歧。

CNBC引述拜登數名金主匿名透露，捐款網絡的成員將拜登今次在新罕布什爾州初選失利，看做不可逾越的障礙，這些金主表示，一旦拜登目前的低落表現持續，他們將停止向拜登提供金援。CNBC引述上述金主匿名原因，是不願拜登競選受負面影響。

其中一位和拜登相識逾10年的金主2月11日晚上，在投票結果揭曉過程中向CNBC形容說，拜登今次失利就像泄了氣的氣球般一蹶不振，「就算我們在一次大敗後，堅持積極贊助拜登、挺過2月剩下的兩輪初選，我懷疑在超級星期二（3月3日）前，剩餘的空氣會從氣球中泄漏出來。」他還說，拜登新罕布什爾州失利，預示超級星期二將有災難等着他。3月3日，逾十個州包括加州和德州將舉行初選投票。

不過拜登還有更忠實的擁躉，願意堅持、挺過2月另兩輪初選州黨團投票：2月22日內華達州和2月29日南卡羅萊納州。

新罕布什爾州2月11日舉行的民主黨總統初選結果顯示，參議員桑德斯（Bernie Sanders）力壓印第安納州南本德（South Bend）前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）勝出，參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）搶佔第三。進步派的參議員沃倫（Elizabeth Warren）得第四，一度是熱門人選的拜登只得第五。

拜登在艾奧瓦州2月3日初選排名第四，當時在黨團會議勝出的是布蒂吉格。