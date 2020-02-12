【美國大選】特朗普稱寧願對手是彭博而非桑德斯　原因是......

美國大選將在11月舉行，總統特朗普（Donald Trump）2月11日稱，他希望對手是紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）多於左翼參議員桑德斯（Bernie Sanders）。他趁機嘲笑彭博稱，桑德斯有真支持者，但彭博只是靠花錢。

在2月11日舉行的新罕布什爾州（New Hampshire）初選中，民主黨方面，桑德斯力壓印第安納州南本德（South Bend）前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）勝出。至於爭取連任的特朗普則順利勝出共和黨初選。

特朗普過去曾多次嘲笑彭博包括對方的身高，曾形容彭博很「細小」（very little）（Getty）

特朗普當天向記者表示，他希望在11月大選時的對手是彭博多於桑德斯，但他之後解釋背後的理由，卻是語帶嘲諷表示「因為桑德斯有真支持者」，又稱「無論你喜不喜歡他們，同不同意他們，我認為他（桑德斯）說話很糟糕，但他有支持者，而彭博只是靠花錢。」

特朗普也有評價另一民主黨參選人、在黨內初選中慘吃敗仗的拜登，特朗普稱，拜登的競選活動出現絆腳石，但他不會排除拜登在月底南卡羅來納州（South Carolina）初選捲土重來的可能性。

據美國全國廣播公司（NBC）2月11日公布在新罕布什爾州初選的出口民調顯示，62%受訪民主黨人會寧願選擇一位能夠打敗特朗普的候選人，僅34%受訪民主黨人表示寧願選擇一位與自己觀點相近的候選人。