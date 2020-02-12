路透社：美國塔利班有望2月簽署和平協議

美國和塔利班的和平談判一波三折，經歷了去年的突然中斷後，日前似乎迎來轉機，路透社引述消息人士報道，若塔利班顯著減少暴力活動，美國和塔利班有望本月簽署和平協議。

路透社2月12日報道，取得來自兩名阿富汗政府人士和一名西方外交官的消息，如果塔利班顯著減少暴力活動，美國和塔利班可能會在本月簽署和平協議，該協議可能會導致美國從阿富汗撤軍。

報道稱，在消息人士透露這一時間表的前一天，阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）表示，美國和塔利班在卡塔爾的會談有可能取得突破。

報道指出，談判陷入僵局，部分原因是美國要求塔利班武裝人員同意大幅減少暴力活動，這是美國撤軍協議的一部分。

一名駐喀布爾的西方外交官說，美國談判代表正在研究這樣一種想法，即塔利班應同意至少在10天內減少暴力活動，並且不能有嚴重的違背之舉。他說，潛在的協議將要求阿富汗和美國的聯軍同塔利班停火，以期在不久的將來達成和平協議。

報道稱，一位不願透露姓名的消息人士稱：「只有在減少暴力活動的10天之後，雙方才能舉行會談，並確定舉行阿富汗內部對話的計劃。」

不願透露姓名的塔利班高級指揮官們說，塔利班領導人仍然堅持遵守停火協議，但不會公開停火協議。他們指的是，在美國簽署書面協議之前，塔利班拒絕公開宣布減少暴力活動。

美聯社稱，如果雙方能在協議中承諾堅守減少暴力行動的原則，就有希望實現阿富汗全面談判，結束長達十幾年的戰爭，為這個被戰亂所苦的國家規劃一個政治未來。

但是據《華盛頓郵報》2月11日報道，美國和塔利班的初步協議中可能提出，塔利班將和阿富汗政府於3月開始展開直接談判，同時美國也開始撤軍。但此前塔利班堅持要在美軍撤出後，再與阿富汗政府進行談判。

與此同時，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）2月11日表示，他對於美方在未來幾天或幾周內與塔利班達成協議持「謹慎樂觀」態度，但美國還「不着急」撤軍。

同一天，阿富汗總統加尼也在Twitter發文稱，收到美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的電話，告知美方與塔利班的和談取得重要進展，塔利班提出了持續減少暴力行動的計劃。

但這份飽受期待的和平協議還有許多問題等待解決，美國總統特朗普（Donald Trump）的態度也至關重要。就在去年9月「9·11」恐怖襲擊18周年紀念日前夕，以一名美軍士兵在塔利班的襲擊中身亡為由，特朗普突然叫停與塔利班的和平談判，甚至稱這場談判「已經死了」。2020年1月17日，塔利班駐卡塔爾的政治辦公室發言人確認，塔利班與美國的停火談判已恢復。