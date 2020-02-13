【武漢肺炎】美財長姆努欽：疫情對美經濟影響不會持續到2020年後

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）2月12日稱新型冠狀病毒（2019-nCoV）引發的「2019年新型冠狀病毒疾病」（COVID-19）疫情對經濟的負面影響是一次的事件，不會持續到2020年以後。

美國財長姆努欽2月12日就美國2021財年預算案，到國會參議院金融委員會出席聽證會。（Reuters）

他出席就特朗普政府預算計劃出席參議院金融委員會聽證會時，被問及為何政府沒有調整美國經濟預測。他說疫情影響是「一次過」事件，連同美國波音暫停生產737 MAX，只會影響2020年增長。但他在之後說，財政部正在監察疫情的情況以及需要再多3至4周的數據去全面運評估疫情對經濟的影響。

國際貨幣基金組織（IMF）則沒有姆努欽那麼樂觀。組織認為疫情對全球經濟影響顯然較「嚴重急性呼吸系統綜合症」（SARS，沙士）為大。 國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）12日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）主播艾森（Sara Eisen）訪問時說，相比SARS，新型冠狀病毒對全球經濟「顯然較有影響力」（clearly more impactful）。

格奧爾基耶娃在出席一個由美國務院舉辦、關於對女性經濟賦權的活動時表示：「中國已（較沙士時）不一樣，世界（較沙士時）已不一樣。」她指出，當時中國只佔全球經濟僅8%，「如今中國製造28％的產品，並可能通過價值鏈對其他國家產生影響。」