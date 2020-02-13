【美國大選】艾奧瓦州民主黨主席因初選混亂辭職

美國2020年總統大選艾奧瓦州（Iowa）民主黨初選結果因技術問題推遲公布，使得艾奧瓦州民主黨遭到批評。2月12日，艾奧瓦州民主黨主席普萊斯（Troy Price）引咎辭職。

艾奧瓦州民主黨主席辭職

美國艾奧瓦州民主黨2月12日在網站上發表聲明稱，該黨主席普萊斯已經遞交辭職信。網站還公布普萊斯信件的內容。

普萊斯在寫給艾奧瓦州中央委員會成員的一封信中寫道，毫無疑問，報告結果的程序沒有起作用，這是不可接受的。

他還說，民主黨人理應得到比黨團會議那天晚上更好的待遇。作為民主黨主席，我對所發生的一切深感抱歉，並代表艾奧瓦州民主黨為所有失敗承擔責任。

他表示，儘管自己希望繼續擔任這一職務，但現在「是艾奧瓦州民主黨開始展望未來的時候了」，若其繼續擔任這一職務將使這一過程更加困難。

他還說：「因此，我將辭去艾奧瓦州民主黨主席一職，這將在我的繼任者被選出後生效。」

普萊斯在信中說，他將於2月15日召集艾奧瓦州中央委員會緊急會議，選舉一位臨時主席，負責監督重新核查點票結果。艾奧瓦州民主黨2月12日表示，他們將於16日開始部分重新核查點票結果，預計這一過程將持續兩天。

民主黨艾奧瓦州初選結果推遲 特朗普嘲笑

2月3日，艾奧瓦州舉行黨團會議總統初選，由於艾奧瓦州是美國大選初選首個投票的州份，故此有如「風向球」。但是，民主黨3日晚上表示，由於數據「前後矛盾」，艾奧瓦州初選結果需推遲公布，這次數據出問題是由於智能手機程式存在問題導致。

美國總統特朗普（Donald Trump）的競選團隊方面趁機批評民主黨對選舉組織的混亂負有責任。特朗普在Twitter發文嘲笑說「民主黨黨團會議是一場不折不扣的災難。一無是處，就像他們治理國家一樣。」