【美國大選】拜登初選再失利　能否翻盤看「這次」

美國新罕布什爾州（New Hampshire）2月11日舉行民主共和兩黨的總統初選。爭取連任的特朗普（Donald Trump）毫無懸念順利勝出共和黨初選。 在民主黨，被視為熱門人選的前副總統拜登（Joe Biden）就再度吃敗仗，連輸兩場的他究竟還有沒有機會翻盤？

拜登曾是民主黨人心目中最有可能擊敗特朗普的人。這不難理解，他履歷好又經驗豐富，曾在奧巴馬任內擔任副總統。不過自2019年9月爆出特朗普施壓烏克蘭，要求對方調查拜登父子後，拜登的支持度便難以企穩。

初選「開閘」後，他先後在艾奧瓦州（Iowa）及新罕布什爾州失利。問題在哪裏？

民主黨初選：拜登先後在艾奧瓦州（Iowa）及新罕布什爾州初選失利，圖為他2月11日在南卡羅來納州的競選集會。（Reuters）

形象「老餅」無活力

他在華府的經驗及資歷當然是賣點之一，但同時也是個缺點。部分民主黨選民更覺得77歲的拜登，是來自不同時代的人物，與現今格格不入。相反，布蒂吉格（Pete Buttigieg）等候選人就年輕又顯得有活力。

但分析認為，這不是年齡問題，而是形象所致。比拜登老一歲的桑德斯（Bernie Sanders），其演講及主張都不時能激勵人心。《今日美國》（USA Today）指出，桑德斯平均每天參加競選活動的次數，更是多於拜登。

民主黨初選：桑德斯平均每天參加競選活動的次數多於拜登。圖為2月11日新罕布什爾州初選當天，支持者向拜登的宣傳車輛揮手。（Reuters）

民主黨求變心切

《紐約郵報》（New York Post）就指出，報道又指出，拜登不具備黨內精英及年輕一代所渴望的特質。

根據過往經驗，奧巴馬（Barack Obama）及克林頓（Bill Clinton）等成功出線的候選人，都傾向鼓舞人心，但拜登卻無這個特點，所以空有實力卻難以爭取選民信任。

民主黨初選：南卡羅萊納州是拜登最後翻身之地。圖為2月11日新罕布什爾州初選當天，拜登在訪問投票站時做出的反應。（Reuters）

拜登的防火牆

候選人自身、對手及選民通通都是影響選情的因素，對拜登而言，第四場的南卡羅萊納州（South Carolina）初選是他的防火牆，亦是最後翻身之地。

分析指出，拜登曾任奧巴馬副手，更為務實的南方非裔選民一直是他的支持者，拜登必需穩住這一戰，才能在3月3日的「超級星期二」翻身。

目前拜登的黑人核心支持亦開始出現流失迹象，如此劣勢加上競選經費面臨枯竭，若他在南卡州失利，可能影響他能否繼續競選，以及他的從政生涯。