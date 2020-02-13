菲律賓終止與美《訪問部隊協議》　俄專家：對美國敲警鐘

菲律賓日前正式終止菲美一項軍事協議——《訪問部隊協議》（VFA），分析認為，這對美國制衡中國的戰略將產生不利影響。

菲律賓給美國敲響警鐘

俄羅斯衛星通訊社2月12日報道稱，專家認為菲律賓的這一舉動是結束與美國防務關係的第一步。菲律賓大學海洋事務和海洋法研究所所長巴通巴卡爾（Jay Batongbacal）博士在接受衛星通訊社採訪時指出，《訪問部隊協議》的終止可能對美國軍事戰略在該地區的實施造成嚴重後果。

他說「隨着協議的終止，美國將失去維持自己在東南亞和南海軍事前沿基地以及擴大行動規模的主要中心。由於缺乏自由通道和與菲律賓的密切夥伴關係，美國及時應對東亞任何不可預見情況的能力將受到限制，並將美國的安全傘退到太平洋。美國需要調整其區域戰略，並尋求其他區域合作伙伴來填補空白。但若從地理位置、互用性、設備、後勤和支持機制的角度看，任何一個夥伴都不太可能具有菲律賓的優勢。」

俄羅斯戰略問題研究所專家弗拉基米爾·葉夫謝耶夫在接受衛星通訊社記者採訪時也認為，菲律賓的決定將讓美國陷入困境。

弗拉基米爾·葉夫謝耶夫說：「對一心想要在亞太制衡中國的美國來說，這是一個足夠響的的警鐘。這說明，即使在美國認為完全由它控制的地區，也有一些國家不同意它的外交政策。此外，這些國家也受到中國的影響。美國和中國爭奪地區影響力的鬥爭將會加劇。」

弗拉基米爾·葉夫謝耶夫認為，美國依靠其盟友——日本、韓國、澳洲、菲律賓，並試圖拉攏它們抵制中國在該地區影響力，收效甚微。菲律賓的例子表明，美國無法使盟國成為自己擴大影響力的工具，因為它們都有各自的利益。它們都不想與中國的關係弄僵，因為這會造成巨大經濟損失。

弗拉基米爾·葉夫謝耶夫還預測，在菲律賓削弱與美國關係的背景下，中國對菲律賓的軍事影響力會進一步加強。

特朗普稱不介意

菲律賓外交部2月11日當天宣布，菲律賓已於當天正式決定終止與美國簽署的《訪問部隊協議》。

美防長埃斯珀（Mark Esper）2月11日回應說：「在我們試圖加強我們的存在並在大國競爭領域與（中國）競爭之際，我再次要說，我認為，對我們與菲律賓的長期關係來說，對他們的戰略位置來說，對我們兩國人民和我們兩個國家的聯繫來說，這是朝着錯誤方向邁出的一步。」

然而，當被記者問及是否可以採取措施讓杜特爾特重新考慮終止《訪問部隊協議》 決定時，美國總統特朗普表示：「我真的不介意他們這麼做，其實這樣我們會省下不少錢。」同時，特朗普也表示，他的觀點與其他人不同。