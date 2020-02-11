菲律賓正式終止菲美軍隊訪問協議

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）親信、前警察總長德拉羅薩（Bato dela Rosa）赴美簽證早前遭取消後，菲律賓作出報復。杜特爾特發言人2月11日表示，總統已正式宣布終止兩國的《來訪部隊協議》（Visiting Forces Agreement，簡稱VFA）。

杜特爾特下令外交部通知美國終止菲美之間的《來訪部隊協議》。圖為他2019年11月19日出席記者會。（AFP）

菲律賓總統發言人帕内洛（Salvador Panelo）2月7日表示，杜特爾特已指示外交部長洛欽（Teodoro Locsin）下達這項命令。

洛欽11日在Twitter指出，美方已收到有關通知；帕内洛同日確認協定已終止，並引用杜特爾特的話說：「我們是時候依靠自己，我們將加強自己的防禦能力，而不是依靠其他國家。」

菲律賓與美國於1998年簽署《來訪部隊協議》，1999年5月生效，這份協定重申兩國在1951年簽定的共同防禦條約（MDT）中承擔的義務，並同意美國軍隊不定期造訪菲律賓，以及美國軍方人員入境菲律賓時不需護照和簽證。

由於這份協定允許美國政府對在菲律賓犯罪的美國士兵享有管轄權，部分菲律賓人士認為是不平等協定。