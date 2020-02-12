菲律賓終止與美《訪問部隊協議》　美方：走向錯誤方向

菲律賓日前正式終止菲美一項軍事協議——《訪問部隊協議》（Visiting Forces Agreement，簡稱VFA），美國對此感到失望，並稱這是走向錯誤的方向。

美國批菲律賓終止軍事協議

美防長埃斯珀（Mark Esper）2月11日在前往布魯塞爾北約會議途中告訴記者說：「我們昨夜很晚才得到通知。我們還必須消化這一消息。」

解除協議的舉動將在180天後生效。埃斯珀說，美國與菲律賓在進行雙邊努力，並與地區盟國集體合作，以推動中國在該地區遵守國際規範，菲律賓方面的舉動與這些努力背道而馳。

埃斯珀說：「在我們試圖加強我們的存在並在大國競爭領域與（中國）競爭之際，我再次要說，我認為，對我們與菲律賓的長期關係來說，對他們的戰略位置來說，對我們兩國人民和我們兩個國家的聯繫來說，這是朝着錯誤方向邁出的一步。」

特朗普（Donald Trump）政府的一位高級官員也表達了與埃斯珀類似的觀點。這位官員2月11日在一項聲明中說：「我們對菲律賓政府的決定感到失望。」

這位官員還說：「美國與菲律賓政府和人民有着長期的歷史淵源，並認識到，《訪問部隊協議》使牢固夥伴關係成為可能，這對地區和全球安全最為有利。我們將繼續與我們的菲律賓政府合作伙伴共事，以一種對兩國都有利的方式來加強這一關係。」

此外，美國總統國家安全事務助理奧布萊恩（Robert O'Brien）當晚在華盛頓一個公開活動上回答記者提問時說，「美方對美菲關係長期穩定充滿信心並希望解決雙方協議終止所帶來的問題，但他同時指出美軍不會駐留在不歡迎美軍的國家。」

菲律賓終止協議

菲律賓外交部2月11日當天宣布，菲律賓已於當天正式決定終止與美國簽署的《訪問部隊協議》。

菲外交部發表聲明說，終止該協議的決定出自菲總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的命令。菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）表示，美國駐菲使館相關負責人已經收到了菲律賓方面關於決定終止該協議的外交照會。

杜特爾特2月11日也透露，美國總統特朗普試圖「挽救」馬尼拉和華盛頓之間的《訪問部隊協議》，但是他拒絕了。

據瞭解，杜特爾特此舉的導火索是美國政府在2020年1月以「侵犯人權」為由拒絕了菲律賓一位現任國會參議員的赴美簽證。杜特爾特曾公開表示，如果美國不做出改變，菲方將會在一個月內終止《訪問部隊協議》。

《訪問部隊協議》是菲律賓與美國在1998年簽署的重要軍事協議之一。該協議規定了美方軍人、軍事相關人員以及軍事裝備進入菲律賓的條件、活動範圍以及可獲得的便利，其中包括雙方舉行軍事演習的相關內容。按照雙方約定，如要終止協議，任何一方以書面形式通過外交渠道通知另一方，在通知180天之後條約自動終止。目前，菲美之間在安全合作方面還有於1951年簽署的《共同防禦條約》和於2014年簽署的《加強防務合作協議》。