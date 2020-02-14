美國參議院通過限制總統對伊朗動武權力　特朗普揚言否決

美國參議院2月13日通過決議案，限制總統特朗普（Donald Trump）對伊朗發動戰爭的權力。特朗普揚言將動用否決權，預計參議院未能取得三分二支持推翻總統的決定。

參議院2月13日通過限制總統對伊朗動武權力，民主黨參議員卡因於表決後會見記者。（美聯社）

決議案由民主黨參議員卡因（Tim Kaine）提出，要求特朗普對伊朗採取進一步軍事行動前必須得到國會同意。卡因和其他支持者表示，決議案並非關乎特朗普或總統，而是重新主張國會的宣戰權力。他指，特朗普和其他總統有權保護美國免遭即將來臨攻擊，發動戰爭的行政權力止於此，主動進攻的戰爭需要國會辯論和表決。

決議案以55票贊成、45票反對獲得通過，當中有8名共和黨參議員倒戈。其中一名支持決議案的共和黨參議員揚（Todd Young）表示，決議案本身並無需要，但國會多年來當要作出軍事決定時，都試圖將責任推卸給總統。他認為，是時候做國會應該的工作。

特朗普發文表示，現在不是時候向伊朗示弱，提到美國人強烈支持對恐怖份子、伊朗指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）發動襲擊。他形容，如果雙手被綁，伊朗將得到機會，認為是發出非常差的訊號。他曾揚言對決議案動用否決權。

....If my hands were tied, Iran would have a field day. Sends a very bad signal. The Democrats are only doing this as an attempt to embarrass the Republican Party. Don’t let it happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

如果特朗普否決，參議院需要有三分二議員支持才可以推翻總統的決定。卡因表示，即使參議院未能推翻否決，支持決議案的參議員希望影響特朗普未來的軍事決定，並指特朗普不在意參議院的取態，也會在意公眾的想法。