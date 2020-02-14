【美國大選】桑德斯氣勢如虹？　民調顯示領先拜登10個百分點

美國民主黨的總統初選參選人、參議員桑德斯（Bernie Sanders）在艾奧瓦州（Iowa）以及新罕布什爾州（New Hampshire）初選取得不俗成績後，美國有全國民調顯示他的支持率大幅領先對手。

美國民調機構晨間諮詢（Morning Consult）2月13日發佈的最新全國民調顯示，參議員桑德斯支持率領先，達到29%。

之前一直獲外界看好的美國前副總統拜登（Joe Biden）只有19%，居第二位。億萬富翁彭博（Mike Bloomberg）支持率為18%，緊跟拜登之後。

而印第安納州南本德市前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）和參議員沃倫（Elizabeth Warren）的支持率分別為11%和10%。

桑德斯此次民調支持率大漲與他近期在初選中取得的成績有很大的關係。2月11日，桑德斯在新罕布什爾州初選中拔得頭籌，成為民主黨總統候選提名戰的領跑者。根據最終統計結果，桑德斯在新罕布什爾州獲得了25.7%的選票，領先第二名布蒂吉格1.3個百分點。

在2月3日的艾奧瓦州的初選中，桑德斯與布蒂吉格就難分伯仲，最終點票結果顯示布蒂吉格僅以0.1%的優勢在該州戰勝桑德斯，他們的得票率分別是26.2%和26.1%。而由於該州點票出現問題，艾奧瓦州民主黨將在16日開始部分重新查核點票結果。因此，在艾奧瓦州桑德斯和布蒂吉格誰是最後的贏家還是個問號。

而拜登在兩次初選中的成績則是令人大失所望，他在艾奧瓦州以15.8%的得票率名列第四，在新罕布什爾州又僅以9.3%的得票率掉落到第五名。雖然拜登本人表示，這只是開始，還要看其他州的初選結果。不過分析認為，初選開局不利，對他後期的表現也會造成很大影響。

對於桑德斯，美國總統特朗普（Donald Trump）2月11日也表示，寧願對手是彭博而非桑德斯，因為桑德斯有真正的支持者，而彭博只靠花錢。