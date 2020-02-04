【武漢疫情】伊朗外長與王毅通電話大讚中國　譴責美國乘人之危

伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）2月3日與中國外長王毅通電話，兩人討論新型冠狀病毒疫情後，扎里夫2月4日在社交網站發文，提到兩國是「兄弟」、「手足」、「同袍」，讚賞中國的控制疫情工作，另一方面，他譴責美國乘人之危。

新華社2月4日報道，王毅2月3日應約與扎里夫通電話，雙方討論有關新型冠狀病毒疫情。

扎里夫之後在社交網站Twitter以中文發帖，他在帖文稱：「伊朗人說,『阿丹子孫皆兄弟，兄弟猶如手足親。造物之初本一體，一肢罹病染全身。』中國人說，『豈曰無衣，與子同袍。』無論何時何地，伊朗都堅定與中國站在一起。」

扎里夫還說：「在和我的好朋友王毅的通話中，我對中國抗擊疫情的成功舉措表示讚賞和感謝，中國不僅制止了疫情在國內惡化，更阻止疫情向國際蔓延。」

他稱，譴責美國趁人之危的做法，又指比起2009年美國對H1N1流感的防控，中國顯然更負責任、也更成功。

新華社報道，扎里夫在通電話時向中方表示，中國政府以負責任、透明的態度及時果斷應對疫情，不僅制止了疫情在國內惡化，更阻止疫情向國際蔓延，獲得國際社會的普遍認可。他稱，伊朗堅決反對某些西方國家趁人之危的做法，相信中國政府和人民一定能克服當前困難。

王毅讚賞扎里夫是全球首個聲援中國外長

報道又指出，王毅感謝伊方支持中方抗擊疫情工作，讚賞扎里夫是全球第一個公開聲援中國的外長，表達了伊朗人民對中國人民的友好，感謝伊方在防控疫情關鍵時刻向中方提供醫療物資。王毅表示：「中方已經建立舉國體制，以最嚴格和最徹底措施抗擊疫情，完全有信心、有能力、也有把握戰勝這場疫情。」