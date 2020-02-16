【武漢肺炎】王毅晤日韓外長及國際組織官員　介紹抗疫情況

中國國務委員兼外交部長王毅2月15日在出席德國慕尼黑安全會議期間，與世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、紅十字國際委員會主席莫雷爾（Peter Maurer）、日本外相茂木敏充，以及韓國外長康京和會晤，並介紹中方抗疫情況。

中國國務委員兼外交部長王毅2月15日在出席德國慕尼黑安全會議期間，與日韓外長及國際組織官員會晤。（AFP）

王毅表示疫情無國界，人類就是在與各種疾病疫情鬥爭中，不斷向前發展的。他對譚德塞堅持專業精神、科學態度和理性思維對待疫情表示讚賞。他又說，沒有什麼疫情是不可戰勝，經過中國人民的艱苦努力，疫情防控正朝積極方向發展。

譚德塞就表示，他一直反復強調並呼籲各國，要本住科學態度，基於事實證據，團結合作應對，而不是各行其是，傳播假消息，更不能污名化。世衛高度讚賞中方為防控疫情所做的巨大努力，又認為中方保護的不僅是本國人民，也保護了世界各國人民。世衛派專家赴華，不是因為中方能力不足，而是為顯示團結合作。

王毅又向莫雷爾介紹中國抗疫情情況，指在習近平主席堅強領導下，中國14億人民都行動起來，支援武漢，守護武漢，全力搶救每一個受到病毒侵害的生命。莫雷爾就表示，國際紅十字會高度讚賞中國政府阻止疫情蔓延所做的巨大努力。

王毅與茂木敏充會晤時就指出，感謝日方對中國抗擊疫情給予的理解和支持，感受到一衣帶水鄰邦傳遞過來的友情和溫暖。茂木敏充表示，中方為阻止此次疫情的擴散與傳播付出了巨大努力，日方對此高度讚賞。相信中方一定能夠早日戰勝疫情。

王毅向康京和表示，感謝韓方提供的寶貴支持和援助，相信中韓兩國人民的友好情誼將在此過程中得到增進。他指出，疫情終究會過去，希望中韓之間正常交往能夠早日恢復。康京和表示，韓方願同中方共同籌備好今年的一系列高層往來。