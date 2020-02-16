美國為打擊非法移民　擬派員往庇護城市拉人

美媒報道，華府為打擊非法移民，會調派原本在邊境工作的海關與邊境保護局（Customs and Border Protection，CBP）探員，前往多個拒絕搜捕非法移民的「庇護城市」（Sanctuary Cities）協助執法。

特朗普不時批評保護移民的「庇護城市」有錯，據報當局為打擊非法移民，擬派員往庇護城市執法。（AFP）

移民及海關執法局署任局長阿爾本斯（Matthew Albence）2月14日向《紐約郵報》（New York Post）表示，移民及海關執法局（ICE）會利用海關與邊境保護局，以填補執法活動。

他表示，有需要派遣這些探員搜捕服刑後的非法入境者，避免罪惡蔓延，有關工作需投入大量額外時間及資源，可預防非法移民犯事，也可防止出現受害者。

美國有線新聞網絡（CNN）亦引述兩名熟悉該計劃的消息人士指出，當局預計會在芝加哥、紐約、三藩市，以及波士頓等城市，部署100名執法人員，計劃會由2月到5月進行。

庇護城市是指那些不願意配合聯邦政府執法，逮捕或拘留非法移民的地區，非法移民亦因此免被驅逐出境。

美國總統特朗普不時強調，應該阻止移民越過美國的南部邊境，並批評保護移民的「庇護城市」有錯。