【鑽石公主號】338名美國乘客返國接受隔離　60人留在日本

美國派出包機接走郵輪「鑽石公主號」的338名美國乘客，2月17日返抵美國。除確診的14人外，其餘所有人將分別於加州和德州的軍事基地接受為期兩周的隔離。另外有60名美國人仍然留在日本，國務院官員指，將繼續追蹤監察。

接載郵輪「鑽石公主號」美國乘客返國的其中一架包機返抵加州。（路透社）

兩架包機先後分別抵達加州特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）和德州的聖安東尼奧聯合基地（Joint Base San Antonio）。338名美國乘客將接受隔離兩周，其中14名確診新型冠狀病毒肺炎的患者則轉送位於內布拉斯加州奧哈馬（Omaha）的另一設施。

美國官員早前表示將確診的美國人留在日本接受治療。不過當乘客離開郵輪前往機場途中，接獲日本通知其中14人確診，所以被迫更改原有計劃。國務院高級醫療官員沃爾特斯（William Walters）指，接獲通知後隨即安排確診患者離開機場巴士，直接送到包機的隔離區，患者和其他乘客於巴士上接觸約40分鐘。

郵輪「鑽石公主號」停泊於日本橫濱大黑碼頭，全員正在接受為期兩周的隔離，檢疫期19日屆滿。不過檢疫期間船上愈來愈多人確診感染新型冠狀病毒，累計病例多達454宗。澳洲、加拿大、香港和意大利均計劃派出包機接走乘客，其中加拿大和香港政府亦要求乘客接受多兩周的檢疫。