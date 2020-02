【鑽石公主號】美國兩撤僑包機已飛抵加州及德州　共14名乘客確診

據美國國務院與美國衞生及公眾服務部(United States Department of Health and Human Services;HHS)2月16日的聯合聲明,從鑽石公主號遊輪上撤離並乘機返回美國的逾300名乘客中,有14人的新型冠狀病毒檢測結果呈陽性。

2月17日,美國政府派兩架包機接載位於日本橫濱港「鑽石公主號」郵輪上的美國籍旅客回國。(AP)

聯合聲明說:「經過與HHS官員,包括HHS緊急整備及應變司(Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response)的專家等人磋商後,國務院決定批准這14名被隔離、與其他乘客分開及未有出現症狀的人士,留在飛機上完成疏散程序。」

聲明又稱,在撤離的航班起飛前2至3天,乘客均已接受病毒測試;病毒檢測結果呈陽性的乘客在飛行過程中,與其他乘客保持隔離,而所有乘客在整個飛行過程中都受到「嚴密監視」,

被撤離的美國人分別乘坐兩架包機,其中一架包機在2月16日晚上大約11時28分抵達加利福尼亞州費爾菲爾德鎮(Fairfield)附近的特拉維斯空軍基地(Travis Air Force Base),而第二架飛機則在2月17日大約凌晨3點50分,到達德克薩斯州聖安東尼奧市(San Antonio)的萊克蘭空軍基地(Lackland Air Force Base)。