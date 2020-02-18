【鑽石公主號】美國兩撤僑包機已飛抵加州及德州　共14名乘客確診

據美國國務院與美國衞生及公眾服務部（United States Department of Health and Human Services；HHS）2月16日的聯合聲明，從鑽石公主號遊輪上撤離並乘機返回美國的逾300名乘客中，有14人的新型冠狀病毒檢測結果呈陽性。

2月17日，美國政府派兩架包機接載位於日本橫濱港「鑽石公主號」郵輪上的美國籍旅客回國。（AP）

聯合聲明說：「經過與HHS官員，包括HHS緊急整備及應變司（Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response）的專家等人磋商後，國務院決定批准這14名被隔離、與其他乘客分開及未有出現症狀的人士，留在飛機上完成疏散程序。」

聲明又稱，在撤離的航班起飛前2至3天，乘客均已接受病毒測試；病毒檢測結果呈陽性的乘客在飛行過程中，與其他乘客保持隔離，而所有乘客在整個飛行過程中都受到「嚴密監視」，

被撤離的美國人分別乘坐兩架包機，其中一架包機在2月16日晚上大約11時28分抵達加利福尼亞州費爾菲爾德鎮（Fairfield）附近的特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base），而第二架飛機則在2月17日大約凌晨3點50分，到達德克薩斯州聖安東尼奧市（San Antonio）的萊克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）。