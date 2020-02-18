新書揭通烏門內幕　美國前國安顧問博爾頓盼白宮勿打壓

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）2月17日在北卡羅來納州（North Carolina）杜克大學（Duke University）表示，他擔心尚未出版的新書遭白宮「打壓」，並指總統特朗普（Donald Trump）Twitter發文批評他，他卻不能回應，並不公平。

美國前國家安全顧問博爾頓2月17日出席北卡羅來納州杜克大學一場活動時，提到自己的新書，希望出版新書不會遭打壓（Reuters）

博爾頓17日到杜克大學出席一個活動時提到：「我希望最終可以出版這本書，希望不會遭打壓。」這是聯邦參議院2月5日先後否決兩項針對特朗普的彈劾條款後，博爾頓首次公開發言。美國白宮1月底曾去信博爾頓，指他的新書含有機密內容，不宜出版。

被問到特朗普在Twitter對他的批評時，博爾頓說：「他的推文，我卻不能談論，這公平嗎？」

現年71歲、屬於外交政策鷹派代表的博爾頓，2019年9月與特朗普鬧不和後離職，特朗普說他開除了博爾頓，博爾頓則說是自己走人。他之後打算出版新書，描述他在特朗普政府任內時光，並大爆內幕。

美國《紐約時報》1月26日報道，博爾頓準備出版的新書內容中會透露通烏門的秘密，其中包括總統特朗普曾親自向博爾頓說，要扣起對烏克蘭的資助，直至烏克蘭能給予民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）父子的調查資料。

特朗普1月27日在Twitter上炮轟博爾頓，稱博爾頓一離任立即寫「骯髒而失實」的書」。