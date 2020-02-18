【美國大選】桑德斯指彭博想「買下」總統大位

美國民主黨總統初選參選人桑德斯（Bernie Sanders）2月17日在加州出席競選集會時，指控競爭對手、紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）企圖買下總統職位。​彭博其後在社交網站作出反駁。

桑德斯2月17日在華盛頓演講，圖為他的背影。（AP）

桑德斯：他無權買下總統職位

桑德斯批評，彭博和現任總統特朗普（Donald Trump）都是利用私人財產來支持自己參與選舉，嘗試營造腐敗的政治制度。他表示：「像其他任何人一樣，彭博先生有權競選總統。（但）他無權買下總統職位。」桑德斯還指出，彭博在擔任紐約市長期間反對提高最低工資。

彭博其後在Twitter推文稱：「我們需要團結，在11月擊敗特朗普。但這種『能量』會使我們無法達到。」他附上一條影片，拿特朗普與桑德斯作比較。影片還有桑德斯支持者在網上攻擊其他參選人的截圖。