【武漢肺炎】習近平與馬克龍通話：今年仍能實現經濟社會發展目標

中國國家主席習近平2月18日下午應約與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話，習近平感謝對方來電向中方表達慰問和支持。

習近平：今年仍能實現既定經濟社會發展目標

新華社報道，習近平2月18日下午應約同馬克龍通電話。習近平稱，馬克龍再次來電向中方表達慰問和支持，感謝和讚賞對方對中國和中法關係的高度重視。

他又強調，中國有強大的動員能力和綜合實力，有應對公共衛生事件的經驗，一定能打贏這場疫情防控阻擊戰，目前各項防控措施正在取得積極成效。他稱，在做好防控工作的前提下，支持和推動各類企事業單位復工復產，保障社會供給充足，又指疫情對中國經濟的影響是暫時的，相信經過努力，今年仍能實現既定的經濟社會發展目標任務。

習近平又表示「患難見真情。中方不僅維護中國人民生命安全和身體健康，也對全球公共衛生安全高度負責。」他稱，中國始終本着公開透明態度，同包括法國在內的各國開展合作，共同應對疫情。

馬克龍：願繼續向中國提供幫助

新華社引述馬克龍的說話，他再次對中國政府和中國人民團結一心抗擊疫情表達聲援，稱中方及時採取有力舉措，展示出高度公開透明，對此表示欽佩。馬克龍又表示，法方已經向中方提供了一批醫療物資援助，願繼續提供幫助。他又稱，法國尊重世衛組織就應對疫情提出的專業意見，對疫情作出的反應總體客觀。

馬克亳提到，目前法國駐武漢總領事館仍在運作，法方願同中方一起抗擊疫情，並以此為契機加強衛生合作。