特朗普：美國冀出售貨品到中國

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美國總統特朗普2月17日在社交媒體抨擊一些對華貿易限制措施的建議，並指美國對商業往來持開放態度，不可以、亦不會成為一個難以往來貿易的地方。

特朗普在Twitter表示，就外國購買美國產品而言，那些時常被引用、涉及國家安全的藉口，令美國公司為保持競爭力被逼不接生意。但他認為，美國不可以、將來亦不會成為一個難以進行貿易的地方。

特朗普指出，美國希望出售產品和商品到中國及其他國家，他認為這才是貿易。美方不希望對美貿易變成不可能，因為這代表訂單流往其他地方。

他又指出，希望中國購買美國的飛機引擎，因為美國的引擎是全球最好。

特朗普又表示，看到一些貿易規條正在傳閱階段，其中一些正被國會審議。他形容有關規條是「荒謬」，又說希望其他地方更容易與美國做生意，而非更加困難。

特朗普稱，已指示管治團隊每一個人，按這個方針辦事。

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