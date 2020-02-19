特朗普：美國冀出售貨品到中國

美國總統特朗普2月17日在社交媒體抨擊一些對華貿易限制措施的建議，並指美國對商業往來持開放態度，不可以、亦不會成為一個難以往來貿易的地方。

The United States cannot, & will not, become such a difficult place to deal with in terms of foreign countries buying our product, including for the always used National Security excuse, that our companies will be forced to leave in order to remain competitive. We want to sell... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2020

特朗普在Twitter表示，就外國購買美國產品而言，那些時常被引用、涉及國家安全的藉口，令美國公司為保持競爭力被逼不接生意。但他認為，美國不可以、將來亦不會成為一個難以進行貿易的地方。

特朗普指出，美國希望出售產品和商品到中國及其他國家，他認為這才是貿易。美方不希望對美貿易變成不可能，因為這代表訂單流往其他地方。

他又指出，希望中國購買美國的飛機引擎，因為美國的引擎是全球最好。

特朗普又表示，看到一些貿易規條正在傳閱階段，其中一些正被國會審議。他形容有關規條是「荒謬」，又說希望其他地方更容易與美國做生意，而非更加困難。

特朗普稱，已指示管治團隊每一個人，按這個方針辦事。