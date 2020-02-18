特朗普訪問印度在即遇挫　美印貿易談判推遲至美國大選後

原本預計在美國總統特朗普（Donald Trump）2020年2月24日至25日訪問印度期間達成的美印貿易協議被推遲至美國總統大選之後，印度媒體預計談判最早可以在2021年初恢復。

美國總統特朗普即將於2020年2月24日至25日訪問印度，為迎接其到來，印度城市艾哈邁達巴德建起了一道「掩蓋」貧民窟的隔離牆。(Reuters）

據《印度時報》2月18日報道，美方已經通知印度政府將在美國總統大選結束後再繼續磋商貿易協議相關問題。此外，美國還取消了美國代表萊特希澤（Robert Lighthizer）訪問印度的日程。

兩國原計劃於2019年9月印度總理莫迪（Narenda Modi）訪美之際簽署貿易協定，但雙方分歧遲遲未能縮小，例如印度強烈要求美國恢復其發展中國家一般特惠關税制度（GSP）待遇，美國則一直施壓要求印度降低在農產品、醫療器械等方面的貿易壁壘，導致談判持續至今。

報道指出，最近雙方在認為協商已接近尾聲的部分問題上接連提出新規定，引發雙方不滿。印度方面尤其對美國代表團總是考驗其對談判的焦慮程度感到不滿。

印度政府官員表示，「我們已經明確告訴美方我們的『紅線』，球在美國這邊」，只要美國願意，印度就願意完成談判。

專家們表示，雖然貿易協定告吹，兩國仍將在能源、軍事等領域加強合作。針對無法同印度達成貿易協議是否對特朗普連任造成打擊，美國負責南亞和中亞事務代理助理國務卿韋爾斯（Alice Wells）曾表示，「若總統訪問印度時不能達成一項小規模的第一階段貿易協議，那將是一個重大挫折」。