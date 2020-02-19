【美國大選】彭博如當選總統　將出售名下公司

美國民主黨總統參選人彭博（Michael Bloomberg）的顧問2月18日表示，如果彭博當選總統，將出售1980年代創辦的彭博有限合夥公司（Bloomberg LP）。

彭博承諾如果當選總統，將出售名下公司。2月15日，彭博在維珍尼亞州出席競選活動。（美聯社）

顧問奧布萊恩（Tim O'Brien）指，彭博會將公司交託保密信託基金，受託人之後會出售公司。所得收益將撥給彭博慈善事業（Bloomberg Philanthropies）。奧布萊恩表示，彭博對於出售公司唯一的限制是不准向外國買家私人股本公司出售。

奧布萊恩向美聯社表示，對於財務利益衝突，希望以與總統特朗普（Donald Trump）180度不同的方式處理。他指，特朗普其中一項最大污點在於拒絕脫離自己的經濟利益，而彭博競選團隊希望對此以透明和光明正大的方式處理。

彭博被投資銀行所羅門兄弟公司（Salomon Brothers）辭退後，1981年創辦屬於自己的公司。旗下的彭博終端（Bloomberg Terminal）向華爾街的交易員、買家和賣家提供即時金融交易資料。公司其後開拓金融新聞業務。

伯頓—泰勒國際諮詢公司（Burton-Taylor International Consulting）分析員2019年估計，公司總值逾100億美元。彭博2002年至2013年出任紐約市市長期間，辭去行政總裁的職務，但保留公司的擁有權。