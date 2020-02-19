【美國大選】彭博支持度達標　首次取得民主黨辯論入場券

美國紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）2月18日取得本周內華達州民主黨初選辯論的入場券，首次與其他參選人同台較量。根據同日公布的民意調查顯示，彭博取得19%的支持度。

彭博支持度達標，首次取得民主黨辯論入場券。2月15日，他在維珍尼亞州出席競選活動。（美聯社）

根據全國公共廣播電台（NPR）、公共廣播公司（PBS）《新聞一小時》（NewsHour）和馬里斯特輿情調研所（Marist）合作的民意調查，彭博支持度達19%。彭博競選團隊指，基於最新結果，彭博在四個民主黨認可的全國民調取得雙位數的支持度，成功取得初選辯論入場券。

彭博11月宣布角逐民主黨總統提名資格，估計已經投入600億美元的個人財富在全國競選活動，於電視廣告花費數百萬美元。彭博未有參加首四場的提名戰，他期望在3月3日的超級星期二開始贏取代表票。

除了彭博之外，前副總統拜登（Joe Biden）、參議員桑德斯（Bernie Sanders）、沃倫（Elizabeth Warren）、克洛布徹（Amy Klobuchar）和印第安納州南本德市前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）亦已經取得內華達州辯論的入場券。

彭博將首次與對手同台較量。桑德斯和沃倫曾指彭博試圖「買起」選舉，彭博反駁表示自己是按照規則競選，並指即使最終未能勝出初選，也會提供資金給民主黨代表擊敗總統特朗普（Donald Trump）。預計其他對手亦會針對彭博出任市長期間政策以及種族和性別歧視言論作出攻擊。