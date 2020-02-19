【武漢肺炎】日本東京將變第二個武漢？　網民討論有2大關鍵差異

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情快速擴散，讓日本成為除了中國、新加坡以外最大的群聚感染地，而一艘「鑽石公主號」的郵輪，每天以新增幾十名案例的速度在增長，連登船檢疫的檢疫員、醫院內的醫生都被感染，更讓日本疫情天天登上國際媒體。對此，就有網友在網路上擔憂提問「日本東京會不會變成第二個武漢？」引起熱議。

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有名網友昨（18）日在ptt八卦版上表示：「東京目前是不是跟12月的武漢有點像？」因為零星病例出現， 感染源不明確，追蹤困難，防疫態度不夠積極。他推測「炸裂時間點往後推算，有沒有八卦？唯一不同的是，日本沒有封城這個手段可以用，慘」，文章一出後引起熱烈討論，更有網友點出東京疫情與湖北疫情的兩個關鍵差別。

部分網友說，「客觀來說日本人愛走路胖子少，免疫力較好」、「日本（東京）有滿員電車這傳染大溫床」、「比很多省嚴重是因為加了那艘船吧」，還有人警告「和歌山再不處理的話會比東京早一步」。

2020年2月16日在日本熊本市舉行的一場馬拉松，部分參賽者未佩戴口罩。（美聯社）

不過也有其他網友指出，「絕對不可能」，因為東京疫情與湖北武漢疫情有著2點致命差異，分別為「不會拒絕各國的援助」以及「即刻處理」，「差在12月的武漢没有認真去處理，日本已經在處理了，12月的武漢也是過了快1個月才開始爆開」、「日本不會拒絕各國的援助」、「日本也不會隱瞞疫情啊」。

事實上在最一開始，日本的防疫看起來並沒有特別的漏洞，因為第一例跟第二例之間隔了1個星期，看起來都在可控制範圍內；主要是在出現第一起本土案例、加上鑽石公主號停泊之後，疫情才慢慢一發不可收拾。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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