【鑽石公主號】日本公布周三將有約500人下船

停泊在日本橫濱海域的郵輪「鑽石公主號」，船上人員即將完成在海上的14天隔離檢疫，日本政府2月18日表示，2月19日會有約500人獲安排下船，時間預計由上午10時半開始。 該郵輪本來有3711名乘客和船員，連日來不斷湧現確診感染新型冠狀病毒SARS-CoV-2的個案，截至2月18日下午，船上共有542人確診。

郵輪「鑽石公主號」的美國乘客2月17日獲安排下船，轉乘政府包機返回美國。（美聯社）

郵輪上有超過350名香港人，已知至少21名港人感染新病毒。隨着疫情持續，香港政府已安排兩班包機準備在2月19日起接載滯留在船上的港人回港，他們在回港後將再接受14天隔離檢疫。

美國政府在2月17日已派出包機，接走船上300多名國民。韓國和台灣也準備派出包機。

日本厚生勞動相加藤勝信之前在2月18日已表示，預計船上對新型冠狀病毒檢測呈陰性的乘客19日起可以陸續下船，估計在2月21日所有乘客將下船。加藤勝信當時又表示，用於檢測新型冠狀病毒的樣本17日已經採集完畢，無受感染的人士19日起可以下船。

如果乘客和船員的病毒檢測結果呈陽性則要送醫住院，與確診患者同一房間的乘客即使結果呈陰性，也要繼續接受觀察，或會延遲下船。

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