【武漢肺炎】韓國專家：死亡率是普通流感20至30倍

韓國《中央日報》2月19日報道，當地專家表示2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的致死率為2.5%至3%左右，令很多人以為致死率較低，可以安心，但情況完全不是如此，他稱新型肺炎的致死率是普通流感的20倍至30倍，不可輕視。

韓國首爾大學亞洲研究所2月18日下午舉行緊急座談會，討論新型肺炎疫情，高麗大學醫學院教授千炳哲在會上表示，新型肺炎的致死率在2.5%至3%左右，很多人以為致死率低便可以安心，但情況完全不是如此。

他稱，SARS（嚴重急性呼吸系統綜合症，俗稱沙士）的致死率為10%，MERS（中東呼吸綜合症）為35%，相比之下，新病毒的致死率較低，但這病毒的特點是它可以像流感一樣廣泛傳播，而流感的致死率雖然只有0.07%，一年內因為併發症死亡的人數卻可達到3,000人至5,000人，新病毒的致死率是普通流感的20倍至30倍，不可輕視。

新型冠狀病毒引發的肺炎疫情迅速擴散，圖為中國的醫護人士為民眾量度體溫（新華社）

這位專家又表示，因為症狀和感冒一樣，所以患者本人可能意識不到自己感染新型冠狀病毒。

在座談會上，也有專家指出東亞各國在防疫措施上存在的問題。檀國大學政治外交學教授趙漢承表示「東亞特別是中國經常出現封鎖信息的問題」，又指「封鎖信息只會導致疫情更加惡化」。

趙漢承表示「中國以中央為中心的防控機制暴露出了很多問題，日本原本以為可以順利防控疫情，現在也陷入了混亂」。