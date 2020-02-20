駐北京記者被逐　《華爾街日報》發行人：對中方決定感失望

中國2月19日吊銷《華爾街日報》三名駐北京記者的記者證，並命令記者五天內離開中國。《華爾街日報》發行人兼母公司道瓊斯（Dow Jones）公司行政總裁劉易斯（William Lewis）回應表示，對中方決定感到失望，希望中國重新考慮此事。

《華爾街日報》2月3日刊登一篇題為〈中國是真正的「亞洲病夫」〉的評論文章，引起中國不滿。（《華爾街日報》網站截圖）

《華爾街日報》引述劉易斯說，他對驅逐記者的決定感到失望，並要求外交部重新考慮。他說：「評論文章由《華爾街日報》新聞室獨立發表，被驅逐的記者並沒有參與其中。」

劉易斯說：「我們的評論版經常發表其他人同意或者不同意的意見，我們並非有意以文章標題作出冒犯」，「但是，顯然引起中國人民的不滿和關注，對此我們感到遺憾。」

總編輯默里（Matt Murray）在給公司新聞員工的說明中說，《華爾街日報》將努力扭轉這種驅逐行為，並繼續開展有關中國作為全球力量不斷崛起的報道。

默里寫道：「毫無疑問，《華爾街日報》仍然致力於以最高的新聞報道標準來報道中國。」他指：「我們將繼續寫關於中國的報道，沒有恐懼或偏袒，沒有既定議程，只有真相。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）批評中國的行為，並說：「美國譴責中國驅逐三名《華爾街日報》外國記者的行為。成熟和負責任的國家了解新聞機構是報道事實和發表意見。正確的回應是提出反對意見，而不是限制言論自由。美國希望中國人民能夠像美國人一樣，享有獲得準確信息的途徑和言論自由。」

中國外交部發言人耿爽19日表示，《華爾街日報》2月3日刊發美國巴德學院教授米德（Walter Russell Mead）撰寫的評論文章，詆譭中國政府和中國人民抗擊疫情所做出的努力，報社編輯還為文章加上了《中國是真正的「亞洲病夫」》這種帶有種族歧視色彩的聳人聽聞標題，引起中國人民的極大憤慨和國際社會廣泛譴責。

耿爽指，中方已就此多次向《華爾街日報》提出嚴正交涉，但《華爾街日報》既未公開正式道歉，也未查處相關責任人，中方決定即日起吊銷《華爾街日報》三名駐京記者的記者證。