捷克參議院主席原計劃訪問台灣　北京致函威脅報復

路透社2月19日報道，中國駐布拉格大使館1月10日曾致函捷克總統府，威脅如果捷克參議院時任主席庫貝拉（Jaroslav Kubera）按計劃2月訪問台灣，將向捷克的公司報復。

2020年1月13日，布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib，右）和台北市長柯文哲在布拉格老城市政廳展示兩市合作協議。（AP）

中方在以捷克語寫的信函中指出，庫貝拉的出行將被視為嚴重違反「一個中國原則」。根據有關政策，北京是中國的唯一代表。

信中指出，中國是斯柯達汽車製造公司（Skoda Auto）、消費金融企業捷信集團（Home Credit Group）和佩卓夫鋼琴（Petrof Pianos）等許多捷克公司的最大海外市場。

信中也寫道，「中國和中國人民都不歡迎捷克公司的代表隨同庫貝拉訪問台灣。」，並指 「在中國有經濟利益的捷克公司將為庫貝拉的台灣之行付出代價。」

路透社報道，參議院主席庫貝拉為捷克第二號政治人物，排名僅次於總統澤曼（Milos Zeman）。澤曼曾對庫貝拉訪台表示關注，擔憂中國進行報復。不過，庫貝拉1月20日突然去世，未能成行。

中央社報道，捷克參議院舉行主席選舉，公民民主黨的維斯特奇爾（Miloš Vystrčil）高票當選。維斯特奇爾表示，將考慮一段時間後再決定是否訪問台灣。