親華派捷克總統對北京投資感失望　將缺席中國中東歐峰會

素來有「親華派」之稱的捷克總統澤曼（Milos Zeman）1月13日接受採訪時表示，對中國向捷克投資感到失望，宣布不會出席4月在中國舉行的第九次中國—中東歐國家領導人峰會。

捷克總統澤曼（前排左）被指是一位「親華派」，一直重視同中國的合作。（新華社）

捷克《閃電報》日報（Blesk）報道，澤曼就中國投資不振問題指出，「我認為中方並未遵守承諾」，並且強調稱「我是說投資問題」。他同時表示，另一個不會前往中國的原因是他作為總統已經五次訪華，是時候派其他人出席。澤曼將派副總理哈馬切克（Jan Hamacek）出席峰會。

專家認為，隨着有親華傾向的澤曼提出中國投資不振問題並宣布不參加峰會，中國欲同歐盟成員國加強合作的政策或將受到影響。

捷克帕拉茨基大學教授圖爾恰尼（Richard Turcsányi）對於澤曼不參加中國—中東歐國家領導人峰會一事分析稱，「澤曼總統時最近幾年來主導捷克親華政策的最重要人物，這個消息令人震驚，幾乎等同於打了中國的臉」。

韓聯社報道，儘管捷克是北約（NATO）和歐盟成員國，但澤曼一直非常重視中國，並竭力搞好同中國的關係。目前，中國是捷克的全球第二大貿易伙伴、在歐盟外的第一大貿易伙伴，捷克是中國在中東歐第二大貿易伙伴。

隨着捷克首都布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）2019年宣布解除與北京的姊妹城市關係，並安排1月13日與到訪的台北市長柯文哲簽訂布拉格與台北結為姊妹城市協議，捷中關係惡化。

捷克媒體Denik N報道，中國原本計劃向捷克購買30架的L-410客機，不過鑑於捷克與台灣關係升溫，可能取消原本的購機計劃。