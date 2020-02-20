【武漢肺炎】韓國大邱市民搶購口罩憂封城　BTS參與演唱會延期

韓國大邱市出現新型冠狀病毒的「超級傳播者」，確診患者數目急增，成為全國疫情最嚴重的地區。市長權泳臻2月20日呼籲市內250萬市民不要外出。有市民19日到藥房採購消毒液，也有人擔心疫情導致政府「封城」。

韓國疫情愈來愈嚴峻。工作人員2月20日在首爾光化門廣場世宗大王銅像附近進行消毒。（美聯社）

韓國目前累計有82宗確診個案，其中49宗來自慶尚北道和大邱市，佔全國總數約六成。權泳臻發表電視講話，呼籲市民避免外出，如果外出也應該載上口罩。他擔心愈來愈多患者出現導致醫療系統不勝負荷，促請首爾的中央政府提供協助。他指，全國的檢疫工作現時專注堵截病毒從外國傳入，不足以預防病毒在本地傳播。

有懷疑感染的市民2月20日到大邱市的醫療中心接受檢查。（美聯社）

疫情引起市民憂慮，紛紛採購防疫物資。大邱中區德善洞一間藥房19日開門營業三小時內，200多個口罩全數售罄，20多個探熱器也被搶購一空。職員指，大邱出現大批患者，「市民都像打仗一樣，非常緊張」。

有餐廳職員走遍四間藥房才買到兩個探熱器，就是為了讓給進入店裏的客人量體溫。他亦購置殺菌消毒液，用來給餐桌和椅子消毒，務求客人可以安心光顧。

▼大邱爆發疫情，隨即出現「口罩荒」。有網民表示藥房的口罩已經售罄。

On the left was at the pharmacy. On the right was at the convenience store. I also went to 3 other pharmacies after that and they too were sold out. And this was just in one part of my neighborhood today. #Daegu #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/OKnxbkLNce — Luna (@LunaIsFree_) February 19, 2020

市內平日熙來攘往的街道都變得冷清，只剩下採購防疫物資的人。有姓李的36歲市民20日接受韓聯社訪問，對有傳政府考慮封城感到擔憂：「沒有人想到有逾千萬人口的武漢有可能會封城」，並指「不認為大邱和慶尚北道是安全地區。」不過政府已經澄清，並無考慮封城。但部份大型活動已經取消或改期，例如原定3月8日由SBS舉辦、防彈少年團（BTS）和Zico等有份參與的演唱會已經延期。