特朗普2月24日首訪印度　美印料未必趁機達成貿易協議

美國總統特朗普（Donald Trump）2月24日訪問印度，這是他上台以來首次訪印。但是，兩國磋商已久的協議料難在特朗普訪問期間簽署。

印度外交部發言人庫馬爾（Raveesh Kumar）2月20日在記者會上表示，新德里不急於與美國達成貿易協議。

庫馬爾說：「我們真的希望達成相互理解以及一個為雙方達致一個好的平衡。我們會有複雜的談判。我會不會急於達成一個協議。

此前，有媒體稱，在特朗普訪問印度期間，美印將簽署一份貿易協議。《華爾街日報》2月17日的報道指出，印度及美國的官只在準備一個有限雙邊貿易協議，可能在特朗普訪印是公布。

這個被一名美國前任官員稱為「迷你協議」的東西，或可在一定程度上緩解美國長期以來對印度貿易和經濟操作方面的擔憂，並讓印度恢復優惠貿易地位，從而使印度能向美國出口數以10億計美元的免關税產品。

路透社2月19日報道稱，美國總統特朗普稱美國及印度在致力於達成一個重大貿易協議，但他不肯定它會否在11月美國大選前完成。

報道指雙方沒有宣布談判有任何突破，而美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）原定的行程也被取消，這突顯出雙方在特朗普訪問前縮小分歧方面面臨的困難。

與此同時，特朗普2月18日在馬里蘭州向記者表示：「我們能與印度達成一個貿易協議，但我真的想將這大協議留到稍後時間（達成）。我們將會跟印度做一個非常大的貿易協議。我們將會有的。我不知道它會不會在大選前完成，但我們將與印度有一個非常大的協議。」

不過，庫馬爾也說，印美將在特朗普訪問期間簽署知識產權、貿易便利化、國土安全領域方面的5項協議，預計在莫迪與特朗普的會談中，將重點談及加強反恐合作、加大印太地區交往、加強防務關係和貿易聯繫、H1B簽證問題等，印美全球戰略夥伴關係將得到進一步加強。