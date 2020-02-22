塔利班高層通過美國媒體向美方喊話 重申核心訴求

阿富汗塔利兵組織（Taliban）副領導人西拉傑丁•哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）在美國媒體上刊文就阿富汗未來前景等方面發表了觀點，文中他重申了該組織的核心訴求，即「要求外國軍隊從阿富汗境內撤離」。

美國領導的聯軍於2001年10月對阿富汗塔利班政權發動反恐戰爭，雖然這場戰爭於2016年正式被宣告結束，但阿富汗國內動盪局勢一直持續至今。（新華社）

被外界認為是阿富汗塔利班組織副領導人的西拉傑丁•哈卡尼2月20日在美國《紐約時報》上刊文就該組織與美國政府和談進展以及阿富汗未來前景等方面發表了觀點，他表示該組織以及阿富汗人民已厭倦戰爭並且希望與美方在內的各方進行真誠的和談，但首要訴求是「要求外國軍隊從阿富汗境內撤離」。

文章稱，在經過與美國長達18年的戰爭後，塔利班組織根本就不相信美方的意圖，但由於這場戰爭令所有阿富汗人民付出了沉重的代價，因此無論和平前景多麼渺茫，該組織都不會放棄任何實現和平的機會。即使美國總統特朗普（Donald Trump）後來取消過和談，該組織也一直致力於實現為阿富汗帶來和平的承諾，期間與美方進行過激烈的戰鬥並經歷過「死從天降」的情況。

文章指出，與美國領導的外國軍事聯盟進行的戰爭並不是塔利班組織選擇的，而是該組織被迫捍衛自身的手段，其中「要求外國軍隊從阿富汗境內撤離」是該組織的首要要求，如今各方站在達成和平協議的門檻上，這是一個「不小的里程碑」。

至於在外國軍隊撤離後阿富汗會成為一個什麼樣的國家，文章稱那將取決於阿富汗人民的共識，而沒有人能夠預測結果和提出前提條件來實現此過程，對此該組織將致力於通過開展真誠對話的方式尋求與各方合作，以商定一個新的且具有包容性的政治制度，讓每個阿富汗人的呼聲都能夠得到體現，讓阿富汗人不會再受到排斥。

據瞭解，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間2月21日在訪問沙特時表示，美國準備在本月29日與塔利班組織簽署停火協議，旨在減少未來阿富汗各地出現的暴力活動。

另一方面，當地時間1月27日，塔利班組織發言人稱該組織擊落了一架隸屬於美國空軍的E-11A戰場空基終端通訊飛機並且有美國中央情報局（CIA）官員因此喪生，美國國防部則證實有一架美國偵察機當天在阿富汗境內墜毀，但對塔利班提出的說法予以了否認。