【韓國疫情・武漢肺炎】急增142人確診　海陸空軍「淪陷」

首先出現在中國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延到韓國，情況有惡化趨勢，韓國在兩日都新增逾100宗確診，累計增至346個。

🔻點擊以下圖表了解韓國疫情分布🔻

韓國疾病管理本部2月22日通報，截至上午9時，韓國較21日下午16時新增142例感染新型冠狀病毒確診病例，累計確診346個，其中2宗個案患者死亡。

據悉，新增的142例病例中，131個發生在大邱和慶尚北道地區，其中38例與新天地耶穌教會（Shincheonji Church of Jesus）大邱教會有關，92個與發生醫院內集體感染的淸道大南醫院有關。

韓國國務總理丁世均2月21日宣布，把大邱市與慶尚北道清道郡定為傳染病特別管理地區。

韓國疾病管理本部每天上午10時和下午17時分別公布截至當天上午9時和下午16時的疫情訊息。

▼想看最新的韓國新聞圖片，請點擊放大觀看：

+ 8 + 7 + 6

訪病人到過的診所 青瓦台警衛被隔離

20日至21日，韓國海陸空三軍接連有士兵被確診感染新冠病毒。

韓聯社報道稱，韓國忠清北道某陸軍部隊一名士兵被確診感染新冠病毒，是該道首次出現新冠病毒肺炎確診患者。該士兵曾在休假期間前往大邱市與女友見面，其女友為此前出現疫情爆發的「新天地教會」成員。

同日，韓國忠清南道一空軍部隊軍官也被確診。2月20日，韓國海軍也有一名軍人被確診感染，目前，韓國三軍均已發現感染者。

與此同時，韓國《中央日報》2月21日報道稱，由於有可能接觸過新型冠狀病毒確診患者，10多名青瓦台警衛警員被要求自行隔離2周。他們都在最近前往過第56例確診患者前後去過5次的醫院。

圖為出現確診個案的韓國清道郡大南醫院。有身穿防護衣的工作人員在地上噴灑消毒劑。（AP）

新天地大邱教近軍營 軍方嚴陣以待

出現大批感染個案的新天地大邱教會與沃克營（Camp Walker）距離僅約30分鐘車程。作為美國陸軍駐大邱的三個軍事基地之一，沃克營幾天前已開始加強防範。

駐韓美軍司令艾布拉姆斯（Robert Abram）19日在一份聲明中指出，所有現役人員避免來往大邱市的非必要行程會被禁止；軍方卸載的行程亦會減至最少。他說強烈要求所有軍方家庭成員、平民及承包商都這麼做。

駐韓美軍將士兵和設施的危險等級已從「低危險」調整為「中等危險」。軍方亦要求9日之後去過大邱新天地教會的士兵須強制進行隔離。