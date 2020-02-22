【武漢肺炎】錯稱俄羅斯證實病毒是人工製造　復旦教授被指無知

在中國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐之際，一些謠言似乎傳播的更快。日前，復旦大學的一位教授稱，俄羅斯證實SARS-CoV-2病毒是人工製造的。但是這個說法遭到俄羅斯駁斥。

俄羅斯衛星通訊社2月21日報道稱，就此問題，衛星通訊社直接對俄聯邦衞生部採訪。部門提供的回應如下：「俄羅斯聯邦衞生部《新冠狀病毒感染預防、診斷和治療臨時方法建議》中，從未指出病毒是人工的。」

報道還稱，那麼，帖文作者從哪裏看到，冠狀病毒是人工合成的？我們只能作個推測：是他對俄語的無知欺騙了他。「重組」一詞，他譯成了「人工合成」。需要指出的是，這個詞的真正含義是「混合式的」。也就是說，是蝙蝠和不明出處冠狀病毒的混合體。原文中並沒有任何「人工合成」的字樣。

據悉，在這兩天，一則有關「俄聯邦衞生部稱新冠病毒系人工合成」的傳言在中國社交媒體上流傳開來。該傳言以微信群組對話記錄的形式發出，其中的文字提到新冠病毒經過俄羅斯科學家驗證證明是人工合成病毒，相關文件《俄羅斯聯邦衞生部新型冠狀病毒感染預防、診斷和治療臨時指南》也已公布在俄衞生部官網。

首先發布這個信息的是中國復旦大學教授劉清平，不過發帖者承認俄語不好。

中國駐俄羅斯使館2月22日也發布聲明稱，根據2月3日發佈的《俄羅斯聯邦衞生部新型冠狀病毒感染預防、診斷和治療臨時指南》，相關俄文內容的準確譯法應為「普遍懷疑新型冠狀病毒是蝙蝠冠狀病毒與未知來源的冠狀病毒的重組病毒，其遺傳序列與嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）冠狀病毒的遺傳序列至少有70%相似。新型冠狀病毒感染的發病機制尚未得到充分研究，目前尚缺乏關於該病毒免疫力持續時間和強度的數據。」

「重組」是通過破壞和結合核酸分子來交換遺傳物質，從而產生新基因組合的過程，是複製和轉錄等基本自然過程之一，可用於描述許多病毒的自然重組。

聲明稱，因此，「俄羅斯認定新冠肺炎病毒系人工合成病毒」是謠言。