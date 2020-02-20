【武漢肺炎】駱惠寧籲齊心抗疫　謠言恐慌只會火上加油（全文）

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，下月初召開的全國兩會將延期，中聯辦主任駱惠寧原定今（20日）與港區人大代表、全國政協委員會面交流，惟其後取消活動。 駱惠寧改向他們發信，以信心、愛心及齊心三個「心」談抗疫，談到要齊心應對新型冠狀病毒疫情，在疫情下要抱有「信心」、「愛心」和「齊心」，同時批評本港有少數人為政治私利，製造各種對立，甚至操弄「罷工救港」，認為這是一種政治上的「新冠病毒」。

駱惠寧向港區人大、政協發信，以信心、愛心及齊心三個「心」談抗疫，談到要齊心應對新型冠狀病毒疫情，在疫情下要抱有「信心」、「愛心」和「齊心」。（資料圖片/歐嘉樂攝）

以下為駱惠寧去信港區人大、政協的全文：

各位港區全國人大代表、政協委員：

大家好！見字如面。

春節前，在中聯辦新春酒會上，我和很多朋友初次見面時，曾分享對「共同珍惜香港這個家」的思考。按照慣例，春節後還要請大家一起聊聊家常，但非常時期、暫不能行，請允許我通過網絡送上問候。祝各位身體健康，闔家幸福，萬事如意！歲末年初，香港與內地省市一同遭受了新型冠狀病毒肺炎疫情的侵襲，舉國上下正在打一場沒有硝煙的疫情防控阻擊戰。相信大家也跟我一樣，時時刷新疫情的信息，天天關心數字的增減，為疫情蔓延揪心、為防疫成效振奮、為抗疫勇士感動，心中有期待，也有焦慮：疫情兇猛，陰霾何時散去？挑戰嚴峻，香港能否頂住？

作為香港地區的國家建制力量，各位代表委員想得最多的必定還有：怎麼做才能為國家出力、為香港盡責？我想以三個「心」，與各位分享我的看法。

駱惠寧在信中指，疫情的數據曲線牽動人心，大家希望能從中看到「拐點」，而令人欣慰的是，除湖北之外其他地區的確診患者數呈現下降態勢，痊癒患者數正在不斷攀升。（中新社）

第一，「信心」。

這些天，疫情的數據曲線牽動人心，大家都希望能從中看到「拐點」。令人欣慰的是，除湖北之外其他地區的確診患者數呈現下降態勢，痊癒患者數正在不斷攀升。這一降一升，讓憂心有所舒緩、讓信心有所增強。就像習近平主席說的那樣，面對疫情，全國形成了全面動員、全面部署、全面加強疫情防控工作的局面，經過艱苦努力，疫情形勢出現積極變化，防控工作取得積極成效。

中國完全有信心、有能力也有把握早日戰勝疫情。如果數字會說話，這幾個數字足以鼓舞人心——春節以來，中共中央政治局常委會三次召開會議，快速應對、周密部署；除夕至今，全國3.2 萬醫務人員馳援武漢，白衣做戰袍，懸壺盡入楚；7000 多名建設者日夜奮戰，10 天時間建成武漢火神山醫院；31 個省區市啟動一級響應，與湖北各地市建起對口支援關係……在最嚴格的防控措施下，十幾億人口的大國，水不停，電不停，暖不停，通信不停，物資供應不斷，社會秩序不亂，各種暖心段子風靡網上，人們用堅毅和微笑告訴世界，中國人不悲觀不恐慌。不少朋友將這次疫情與「非典」相比，但我感到相較17 年前，今天的中國在綜合國力、治理能力、制度效能，包括國民心態等方面，都有了歷史性進步。

正所謂「船大好頂浪」，中國用行動踐行了大國擔當。大家一定都看到了世衛組織總幹事譚德塞的評價：「中方行動速度之快、規模之大，世所罕見，展現出中國速度、中國規模、中國效率，這是中國制度的優勢」「中國的努力應該得到認可」，毋庸諱言，任何一次突發公共衛生事件，都會給治理者帶來嚴峻考驗。疫情也暴露了我們在公共衛生方面的短板，警示完善國家應急管理體系的必要，敦促國人對生活方式的反思，從眼前看，疫情已經影響到國家和香港經濟。但沒有越不過的山，沒有跨不過的坎，信心是最有效、最持久的疫苗。我堅信，不屈從任何一次「磨難」，不放過任何一塊「短板」，不忘記所有付出的「代價」，從苦難的土壤裡汲取教訓、在自強的信念中凝聚力量，祖國一定能！香港一定行！

信中提及352 名滯留海外的港人處境牽動人心，其中外交部和駐港公署緊急協調，特區政府迅即行動，建制派議員趕赴日本雪中送炭，令首批106 名香港乘客今天上午終於順利抵港。（路透社）

第二，「愛心」。

今天香港最大的新聞，是「鑽石公主號」郵輪上的香港居民陸續返港。半個多月來，352 名滯留海外的港人處境牽動人心。外交部和駐港公署緊急協調，特區政府迅即行動，建制派議員趕赴日本雪中送炭，首批106 名香港乘客今天上午終於順利抵港。豈曰無衣，與子同裳；丹心寸意，皆為有情。

一場疫情，凝聚起同舟共濟的深厚情意，也見證着人間大愛、人性光輝。即使在內地最困難的時候，祖國也始終關注、關心香港。不僅第一時間克服困難把內地生產的1700 萬個口罩運往香港，竭盡全力關注在內地香港同胞的狀況，採取停發旅遊簽注、調整交通安排、加強人流管制等措施，配合特區政府「控關」「限流」，全力保障香港市民生活物資供應。珞珈山與獅子山，千山一脈；漢江水與香江水，萬水同源。

我們不會忘記，港區全國人大代表、政協委員帶頭，各界人士慷慨解囊，紛紛聯繫中聯辦表達對內地同胞的關心關切，自發向內地捐款捐物達到10 多億元；我們不會忘記，一些社團和機構想盡辦法從世界各地採購防疫物資和醫療設備，送往抗疫一線，半徑已經從亞洲到了歐洲乃至南美洲；我們不會忘記，有港資在內地的醫院主動提出做收治患者的定點醫院，拿出了全部近400 張床位；有香港居民「千里走單騎」，通宵駕車把兩萬個口罩從香港送到溫州；香港大學深圳醫院院長主動率深港兩地醫護人員趕赴深圳，參與內地抗疫；一些普通市民默默到中聯辦送來捐款，只留下「愛心人士」的署名……

我們還看到，在香港本地，各位代表委員團結帶領社會各界人士積極投身抗疫工作。「全港社區抗疫連線」積極行動，籌集資金和物資在全港開展社區抗疫行動；各大同鄉社團、香港義工聯盟竭盡所能，從全球各地緊急購買200多萬個口罩派發給市民和一線抗疫人員；民建聯、工聯會開設微信號、疏通渠道，協助解決滯留內地港人燃眉之急……在香港抗疫第一線，也有一群可敬的「逆行者」。

面對少數醫護人員罷工，絕大多數「白衣天使」無畏無懼、堅守崗位，近300 名私人執業醫護人員緊急支援醫管局。就像港澳台明星一起為武漢唱的那首歌，「堅信有愛就會贏」。內地與香港「血濃於水」的骨肉親情，中華民族「患難與共」的精神傳承，是任何時候也改變不了、任何力量也阻擋不了的。

駱惠寧稱，醫護罷工是「乘人之危，置市民大眾生命健康利益於不顧，置同僚生命利益於不顧，置社會整體利益於不顧」，請「不要站在歷史錯誤的一方」。（資料圖片/高仲明攝）

第三，「齊心」。

在內地時，我常說「人心齊，泰山移」；來到香港，大家說「拋開區分求共對」。靠着齊心、團結，中華民族雖屢經大風大浪都化險為夷，香港經歷一次次危機考驗而浴火重生。當前，無論對國家還是香港來說，疫情防控工作都到了最吃勁的關鍵階段，只有齊心協力，才能共克時艱。我想說，這是一個要科學應對、不要政治操弄的時刻。在大家的共同支持下，特區政府為防控疫情做了很多工作，目前香港確診病例數與新加坡大體持平，但香港人口超出新加坡近200 萬，與內地往來也比新加坡頻繁得多，能取得這樣的成效實屬不易。對抗疫有各種建議都可以講，但應符合科學理性、符合社會整體利益。

如果少數人到這個時候還在為政治私利製造各種對立，甚至操弄「罷工救港」，這又何嘗不是一種政治上的「新冠病毒」？正如有良知的港人專家所言，醫護罷工是「乘人之危，置市民大眾生命健康利益於不顧，置同僚生命利益於不顧，置社會整體利益於不顧」，請「不要站在歷史錯誤的一方」。我想說，這是一個要冷靜理性、不要製造恐慌的時刻。謠言和恐慌，會讓疫情火上加油。這段時期，香港出現了一些市民搶購物資的現象。這裡，我想負責任地告訴大家，祖國內地始終全力支持特區政府和香港市民防疫抗疫，有關部門和駐港中資企業正開足馬力，為穩定香港市場供應而努力。

只要關口是通的，糧油米麵、鮮肉果菜乃至消毒液、紙巾等，會繼續源源不斷運來。我還想說，這是一個要同舟共濟、不要以鄰為壑的時刻。面對疫情，各人自求多福是人之常情，但也要看到，病毒面前，沒有人能夠獨善其身。我們需要隔離的是病毒，而不是人心。山川異域，尚且風月同天；血濃於水，豈能袖手旁觀？我相信，那些趁機播散不滿、人為製造區隔、刻意破壞兩地感情的人，終歸不得人心。越來越多的香港同胞會認同，沒有人可以是一個孤島，香港也不應該成為一座「孤城」。

駱惠寧日前到訪多間在港的中資企業探訪員工，了解新型冠狀病毒肺炎疫情的防控、市場供應、金融紓困及風險防範等工作，外界普遍認為他反應迅速。（中聯辦圖片）

各位代表委員，各位朋友，大家既是國家建制力量的重要組成部分，也是香港各行各業各階層的領袖翹楚，肩負着比普通人更重的責任。我誠懇地希望，在國家和香港最需要的時候：醫療界的朋友，你們身在抗疫最前線救急扶危，一定要保住昂揚士氣；工商界的朋友，請盡力關愛員工和所有持份者；傳媒界的朋友，請多為特區政府和香港市民齊心抗疫鼓與呼，多把正能量傳遞出去；其他界別的朋友，也請盡己所能，多做貢獻。我堅信，只要「醫無私、警無畏、民齊心，政者、醫者、兵者，能者扛鼎逆行；商客、鄰家、百姓，義者戮力同心」，我們就一定能夠早日迎來戰勝疫情的那一天，香港這個家也一定能夠經受住各種風雨考驗，再放光芒。疫情有時，來日方長，今後，我們會用「面對面」與「鍵對鍵」兩種方法，與大家更好地溝通交流。言猶不及，我還想推薦兩個視頻與大家分享，希望大家也能經常給我推薦。

再次祝願各位平安幸福！