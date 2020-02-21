路透社：美國情報官員指俄羅斯干預大選　意圖增特朗普連任機會

路透社2月21日引述消息人士報道，美國情報官員2月13日在一次簡報會中告訴國會議員稱，俄羅斯正在干預美國2020年總統選舉，目的是讓人懷疑選舉的公正，並意圖增加現任總統特朗普（Donald Trump）的連任機會。

共和黨人提出質疑

路透社引述匿名消息人士報道，國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）官員在眾議院情報委員會向國會議員講述該份評估簡報後，隨即受到特朗普的共和黨盟友質疑，這名消息人士稱「共和黨人的反應如你所料。他們大發雷霆。他們質疑情報。」

情報官員在這場簡報會上警告眾議院情報委員會，俄羅斯正在想辦法讓人對11月3日大選的公正起疑，同時試圖幫助特朗普順利連任，再當4年總統。

消息人士稱：「他們（俄羅斯）偏袒其中一名候選人」。消息人士還表示，簡報官員指這名候選人就是特朗普。

特朗普2月19日任命格雷內爾（右）擔任署理國家情報總監，圖為他2019年1月18日在德國柏林與德國國防部長卡倫鮑爾談天。（Getty）

特朗普斥責署理國家情報總監

《紐約時報》2月20日引述5名熟悉內情的消息人士披露，特朗普斥責署理國家情報總監馬圭爾（Joseph Maguire）讓下屬出席眾議院情報委員會的簡報會。

特朗普19日任命駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）接替馬奎爾出任署理國家情報總監；格雷內爾是特朗普的忠實盟友，自2018年起擔任駐德國大使。

報道指，特朗普訓斥馬奎爾時，提及民主黨籍的眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）也在簡報現場。希夫率領眾議院以濫權和妨礙國會調查兩項罪名彈劾特朗普。但參議院審理後判決特朗普無罪，可繼續擔任總統。報道還提到，13日舉行的簡報會是由馬奎爾屬下的皮爾遜（Shelby Pierson）領導。

《華盛頓郵報》報道則指，特朗普在一名共和黨盟友告知他這次關於大選安全情報的簡報後，在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）的一次會議上訓斥馬圭爾。

美國官員長久以來不斷警告，俄羅斯和其他國家可能試圖干預美國2020年總統大選。