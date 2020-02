路透社：美國情報官員指俄羅斯干預大選　意圖增特朗普連任機會

路透社2月21日引述消息人士報道,美國情報官員2月13日在一次簡報會中告訴國會議員稱,俄羅斯正在干預美國2020年總統選舉,目的是讓人懷疑選舉的公正,並意圖增加現任總統特朗普(Donald Trump)的連任機會。

共和黨人提出質疑

路透社引述匿名消息人士報道,國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)官員在眾議院情報委員會向國會議員講述該份評估簡報後,隨即受到特朗普的共和黨盟友質疑,這名消息人士稱「共和黨人的反應如你所料。他們大發雷霆。他們質疑情報。」

情報官員在這場簡報會上警告眾議院情報委員會,俄羅斯正在想辦法讓人對11月3日大選的公正起疑,同時試圖幫助特朗普順利連任,再當4年總統。

消息人士稱:「他們(俄羅斯)偏袒其中一名候選人」。消息人士還表示,簡報官員指這名候選人就是特朗普。

特朗普2月19日任命格雷內爾(右)擔任署理國家情報總監,圖為他2019年1月18日在德國柏林與德國國防部長卡倫鮑爾談天。(Getty)

特朗普斥責署理國家情報總監

《紐約時報》2月20日引述5名熟悉內情的消息人士披露,特朗普斥責署理國家情報總監馬圭爾(Joseph Maguire)讓下屬出席眾議院情報委員會的簡報會。

特朗普19日任命駐德國大使格雷內爾(Richard Grenell)接替馬奎爾出任署理國家情報總監;格雷內爾是特朗普的忠實盟友,自2018年起擔任駐德國大使。

報道指,特朗普訓斥馬奎爾時,提及民主黨籍的眾議院情報委員會主席希夫(Adam Schiff)也在簡報現場。希夫率領眾議院以濫權和妨礙國會調查兩項罪名彈劾特朗普。但參議院審理後判決特朗普無罪,可繼續擔任總統。報道還提到,13日舉行的簡報會是由馬奎爾屬下的皮爾遜(Shelby Pierson)領導。

《華盛頓郵報》報道則指,特朗普在一名共和黨盟友告知他這次關於大選安全情報的簡報後,在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)的一次會議上訓斥馬圭爾。

美國官員長久以來不斷警告,俄羅斯和其他國家可能試圖干預美國2020年總統大選。