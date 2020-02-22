塔利班美國和平協議近在咫尺　阿富汗內部談判未明朗

美國和塔利班「減少暴力」的協議2月21日起生效，為2月29日簽署和平協議鋪路。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美國和塔利班簽署協議後，塔利班和民選的阿富汗政府將隨即展開談判。不過外界認為，塔利班和阿富汗政府的談判仍然充滿不確定因素。

美國和塔利班即將達成和平協議。圖為2019年6月6日駐守阿富汗的美軍。（法新社）

中東研究所（Middle East Institute）分析員溫鮑姆（Marvin Weinbaum）形容，要成功展開阿富汗內部談判是一座有待攀越的高山。塔利班一直表明，只會在完成與美國的協議後才參與阿富汗內部的談判。塔利班亦從不承認阿富汗政府或總統加尼（Ashraf Ghani）的合法性。

加尼18日獲承認為9月大選的優勝者。不過塔利班和反對派也不滿選舉結果。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）指，穆斯林阿富汗國家應該在佔領結束後處理國家的本地事務和制定自己的政治路線。加尼的主要對手阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）拒絕承認結果，揚言會自行組成一個包容的政府。

智庫威爾遜中心（Wilson Center）專家庫格爾曼（Michael Kugelman）認為，比起以往任何時候，現時都更接近能夠展開和平程序結束戰爭，大選結果或會在最差的時機為阿富汗帶來麻煩。內部矛盾雖然不會影響美國塔利班的雙邊會談，但嚴重危機造成政治階級分裂，或會使阿富汗內部談判遇挫，甚至出現某種形式的內戰。