【武漢肺炎・最新疫情】韓國全日多169宗　意大利累計增至132個

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，韓國、日本、新加坡等地都出現多宗個案，日韓的疫情更是令人擔心。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

意大利2月21日出現首宗新型肺炎的死亡個案，北部城鎮科多尼奧的市民外出都戴上口罩。（AP）

▼想看看其他受疫情影響的國家的情況，請點擊放大觀看：

+ 6 + 5 + 4

韓國（South Korea）：韓國2月23日傍晚公布，再有一個死亡個案，令整體死亡個案增至6個。



政府23日下午宣布，再多46宗感染新型冠狀病毒個案，全國累計增至602宗。當局23日早上已公布新增123宗確診個案，即全日暫時共新增169宗病例，為連續3天單日新增過百宗病例；其中，95宗與「新天地教」大邱教會有關。



另外全國死亡病例23日增至5宗，第五宗的死者是一名50多歲女性，來自大邱市，為該市出現的首宗死亡病例。

韓聯社2月22日報道，慶州有一名40多歲男子2月21日晚上在家中身亡後，當局檢驗後確診他感染新型冠狀病毒，成為韓國的第3個染疫死亡病例。

韓國政府2月22日下午宣布再新增87宗確診病例，連同早上已宣布的142宗，一天內合共增加229宗病例。

韓國目前累計的病例中，多宗與異端教派「新天地教」大邱教會有關，另有多宗與慶尚北道清道郡大南醫院有關。

🔻點擊以下圖表了解韓國疫情分布🔻

🔻點擊圖表了解韓國疫情趨勢🔻

伊朗（Iran）：該國2月23日新增15宗確診個案，全國累計增至43宗；死亡病例亦增加3宗，累計增至8死。

15宗新增確診個案中，有7宗出現在聖城庫姆（Qom）、4個在首都德黑蘭，2個在吉蘭省（Gilan）、2個在中央省（Markazi），以及1個在馬讚達蘭省（Mazandaran）小鎮通卡邦（Tonekabon）；最後一個個案的患者已死。

伊朗是在2月19日出現第一宗確診個案。

意大利（Italy）：意大利倫巴第區（Lombardy）首長豐塔納（Attilio Fontana）2月23日表示，區內確診個案新增至89宗。該國全國病例升132宗。意大利已成為亞洲以外最多病例的國家。

當地2月22日增至79人確診感染新型冠狀病毒，其中在北部倫巴第（Lombardy）地區成為重災區，單是在22日，錄得39宗病例，鄰近的威尼托（Veneto）有12宗，羅馬（Rome）則有3宗。

意大利2月22日再多一宗死亡個案，為一名來自北部倫巴第區（Lombardy）的女子，令當地的累計死亡個案增至2宗。在2月21日，安莎通訊社報道北部城市帕杜阿（Padua）一名78歲確診男患者死亡，為意大利首宗新型肺炎死亡個案。意大利同日較早前宣布新增17宗確診病例，15宗來自北部倫巴第區（Lombardy），2宗來自威尼托區（Veneto）。

新冠肺炎各國疫情：圖為2月22日，意大利北部城鎮卡薩爾普斯泰倫戈（Casalpusterlengo）一塊電子告示牌，上面寫着警告人們留在家中。（Reuters）

↓↓↓更多世界各地疫情的圖片，請點擊放大觀看：

新加坡（Singapore）：新加坡衞生部2月22日指出，國內再多3人確診，全國累計89宗個案。新增患者中，一名32歲新加坡男子曾乘搭包機從中國武漢回國，另一名是30歲新加坡女患者，沒有到過中國，但曾在本地接觸另一名確診28歲神召會恩典堂（Grace Assembly of God）的教堂男職員。其餘一名是41歲新加坡公民，近期未曾前往中國。

阿聯酋（United Arab Emirates）：中東國家阿聯酋2月22日新增2宗病例， 總數升至13宗。2名患者是一對伊朗夫婦，分別是70歲丈夫和64歲妻子。前者情況穩定，正在深切治療部留醫。

該國22日較早前亦公布當地多2宗確診個案，總數升至11宗。新增2例分別為1名34歲菲律賓公民，及一名近期曾與中國人接觸的39歲孟加拉公民。2人情況穩定。

郵輪「鑽石公主號」：

有「鑽石公主號」日本乘客落船後確診

日本栃木縣2月22日晚上公布，縣內新增一名60歲婦人確診感染新型冠狀病毒個案，她是郵輪「鑽石公主號」乘客，2月19日下船。這是日本國內首宗「鑽石公主號」乘客落船後確診感染的個案。

停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪累計確診個案達到634宗。該船已讓多名乘客完成海上隔離後歸國，但2月21日有2名澳洲人在回國後確診感染病毒，以色列也有1人在返國後確診，而他們在日本的檢測病毒結果為陰性。

↓↓↓想看世界各地疫情的相片，請觀看圖輯：

+ 7 + 6 + 5

日本（Japan）：日本確診感染2019冠狀病毒病（COVID-19）的個案增至838宗，23日有12個確診感染病例。郵輪「鑽石公主號」新增57人感染新冠肺炎。目前被確認感染的船員和乘客合計691人。

除了為數不少的新增個案，日本厚生勞動省23日晚公布，「鑽石公主號」郵輪乘客中，出現第三個因感染SARS-CoV-2病毒而死亡的病例，是一名80多歲的日本男子。他生前乘郵輪抵達橫濱港，2月5日因出現病徵被送往醫院就醫，23日死亡。此前郵輪一名男乘客及一名女乘客在2月20日死亡，兩人都是80多歲。

日本在截至香港時間23日晚上8時20分有以下確診個案：東京都（29人）、北海道（26人）、愛知縣（17日）、神奈川縣（16人）、和歌山縣（13人）、千葉縣（10人）、沖繩縣和熊本縣（3人）、京都府、福岡縣及石川縣各有2人、埼玉縣、三重縣、奈良縣、大阪府、栃木縣各1人。此外厚生省職員及檢疫官員合計5人染病。

🔻點擊圖表觀看日本疫情分佈🔻

↓↓↓想看各國疫情的相片，請觀看圖輯：

+ 6 + 5 + 4

澳洲（Australia）：衞生部門2月21日表示，郵輪「鑽石公主號」兩名澳洲乘客返國後確診。澳洲20日派出包機接走170名澳洲人，其中有6人出現輕微呼吸道感染的徵狀或發燒，當中2人確診。全國目前累計有17宗病例。大部分病人都是來自中國武漢及湖北省。

比利時（Belgium）：比利時衞生部門2月4日表示，2日從中國武漢市撤離返國的9名比利時人中，有一人對新型冠狀病毒的檢測呈陽性反應。這是比利時首宗確診病例。

柬埔寨（Cambodia）：該國1月27日確診其境內第一宗確診個案。衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，病人是一名身在港口城市西哈努克城（Sihanoukville）的60歲中國男公民。

加拿大（Canada）：卑詩省（British Columbia）2月20日宣布新增1宗推定病例，為省內累計第6宗。官員指，對30多歲的女患者染病感到意外，主要因為她只是曾到訪伊朗，並認為這或是廣泛傳播的迹象。全國目前累計有9宗病例。

埃及（Egypt）：埃及衛生部2月14日表示，當地確診首宗武漢肺炎病例，患者是一名正在醫院接受隔離的中國人，正接受隔離治療，目前情況穩定。

衛生部表示，患者是由開羅國際機場入境，無出現症狀，但檢測後確診。當局在聲明中指出，已立即通知世衛，並採取一切必要的預防措施。

↓↓點擊下圖睇各款口罩抗疫能力↓↓

+ 5 + 4 + 3

法國（France）：衞生部2月16日確認有一宗來自東部上薩瓦省（Haute-Savoie）萊孔塔米訥－蒙茹瓦（Contamines-Montjoie）滑雪勝地的2019冠狀病毒病確個案，全國病例增至12個。

↓↓↓更多世界各地的圖片，請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

芬蘭（Finland）：1月29日有一名中國遊客確診，她是來自中國湖北武漢的32歲女子。

德國（Germany）：該國迄今錄得14宗確診感染個案，大部分受感染的人都是在巴伐利亞州。德國差不多所有確診感染個案都是汽車零件製造商韋巴斯托（Webasto）的員工。該公司一名來自中國的員工來德國參加一個課程，並傳染德國的同事。

印度（India）：2月3日該國出現第三宗確診個案，3個個案都出現在該國南部省份喀拉拉邦（Kerala）。

以色列（Israel）：以色列衛生部門2月21日宣布當地出現首宗確診病例，該名女患者為郵輪「鑽石公主號」的乘客，她在日本時的病毒檢測結果為陰性，2月20日乘坐政府包機返國，但隨即在2月21日確診感染。

停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」，船上本來有15名以色列人，其中4人在日本已經確診，留在當地治療，之後其餘11人乘坐政府包機返國，如今回國後再有1人確診，其餘10人的檢測結果則為陰性。

黎巴嫩（Lebanon）：黎巴嫩2月21日宣布該國出現首宗確診病例，為一名乘坐飛機從伊朗西北部城市庫姆（Qom）返國的女子，她目前已經在醫院隔離治療。該國另有2宗疑似個案。

馬來西亞（Malaysia）：馬來西亞衞生部門2月15日稱，當地出現1宗新個案，為一名從柬埔寨入境的83歲美國女子，她之前是「威士特丹號」郵輪的乘客，2月14日下船到柬埔寨後，之後再飛往馬來西亞。她同行的丈夫則沒有染疫。

圖為2月17日停泊在柬埔寨西哈努克城港口的郵輪威士特丹號。輪上出現一名本來通過檢測的女乘客確診，導致馬來西亞以至越南為之緊張，收緊外國郵輪停靠的限制。（AP）

↓↓↓更多世界各地疫情的圖片，請點擊放大觀看：

+ 2

尼泊爾（Nepal）：該國稱1月24日一名來自中國武漢的32歲男子，被檢測出對病毒呈陽反應。這名病人在接受隔離、接受醫治並痊癒後，已經出院。

菲律賓（Philippines）：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。該國衞生部2月2日証實，一名44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎，2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案，亦是中國境外首宗死亡個案。

俄羅斯（Russia）：俄羅斯駐日本大使館2月17日表示，船上一名俄羅斯女子的樣本在測試中呈陽性反應。她是第一名確診染病的俄羅斯公民。大使館17日表示，她將會送院就醫。

該國1月31日有兩宗確診個案。兩名患者都是中國公民，他們都已經痊癒出院。

西班牙（Spain）：西班牙衞生部2月9日確認馬略卡島有一確診病例，是該國第二宗確診病例。病人是英國人，曾與一名後來確診的法國患者有過接觸。該國第一宗確診病例出現在加那利群島（Canary Islands）的島嶼戈梅拉島（La Gomera）。患者曾於一名染病的德國男子有接觸。

↓↓↓ 想看全球各地搶口罩情況，請點擊以下圖輯：

+ 10 + 9 + 8

斯里蘭卡（Sri Lanka）：1月27日確認該國出現第一個確診個案。病人是來自湖北省的43歲中國女遊客。

瑞典（Sweden）：公共衛生局1月31日稱一名女子的樣本被驗出對病毒呈陽性反應，她已南部一所醫院被隔離。這位病人曾到中國武漢，來到瑞典求醫。

泰國（Thailand）：泰國2月17日新增1宗感染個案，累計病例自1月起增至35宗。患者是60歲中國女性，她的家族成員早前亦確診染病。當地目前已有15人痊愈並出院。

泰國2月15日出現一個新增確診感染個案，患者是35歲的中國女子，是一名醫護人員。她在照顧病人期間受傳染。這是泰國首次有醫護人員中招。

英國（United Kingdom）：在法國16日公布，再有一名來自英國，曾在法國滑雪渡假村與5名英國患者密切接觸的男子「中招」後，英國有第10宗確診病例。

↓↓↓想知道更多有關口罩的資訊，請點擊放大觀看：

+ 25 + 24 + 23

美國（United States）：內布拉斯加大學醫療中心2月20日證實，醫院接收13名郵輪「鑽石公主號」撤僑包機乘客中，11人確診患有新型肺炎，另外2人的檢測結果呈陰性。美國的郵輪撤僑包機17日已經有14人確診。

國務院及衛生及公共服務部（HHS）發表聯合聲明指，美方在乘客下船送往機場期間，獲悉有14人於日前的病毒測試結果呈陽性，與專家協商後，決定讓這些患者上機，並按標準將他們與其他乘客隔離。

美國疾病控制中心2月13日宣布新增一宗確診病例。患者上周從中國武漢乘坐包機返國，之後於德州聖安東尼奧（San Antonio）萊克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）接受隔離。除了郵輪乘客外，全國累計有15宗病例。

越南（Vietnam）：越南2月13日再多一人染病，全國累計病例增至16宗。新增患者是一名50歲、來自永福省（Vinh Phuc）平川縣（Binh Xuyen）山雷社區（Son Loi）的男子，是之前一名確診病人的父親。患者兩名女兒和妻子先後確診感染新型冠狀病毒。