【美國大選】內華達州點票排第二　拜登稱正在「東山再起」

美國內華達州黨團會議投票，迄今點票結果顯示桑德斯（Bernie Sanders）將毫無疑問取得勝利。排名第二的拜登（Joe Biden）對結果感滿意，稱自己正在「東山再起」，並會取得勝利（we're coming back and we're going to win）。

拜登出席支持者集會，稱自己東山再起，會取得最後勝利。（Reuters）

前副總統拜登在艾奧瓦州黨團會議及新罕布什爾州的初選成績表現十分一般，只分別獲得第四及第五名，但內華達州黨團會議的投票結果，總算讓拜登鬆一口氣。

拜登在出席支持者集會時表示，對目前結果感覺良好：「雖然我們不知道最終點票結果，但你知道傳媒很愛一早判人死刑，但我們還在，而且我們要返過來取得勝利。」

截至當地時間23日凌晨1時為止，桑德斯取得46.6%選票，拜登為19.2%，布蒂吉格（Pete Buttigieg）則為15.4%。

拜登目前把焦點放在29日的南卡羅萊納州初選，拜登擁有相當數量的非裔美國人的支持在內華達州的黨團會議上顯現出來。拜登同時聲稱他會獲得白人的支持，然而艾奧瓦州及新罕布什爾州的結果強差人意。

桑德斯在南卡羅萊納州的支持度不高，外界普遍相信拜登會在該州勝出。桑德斯亦已在22日前往德州拉票，準備3月3日的「超級星期二」初選。