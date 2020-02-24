【美國大選】內華達州點票一天仍未公布結果　第二名票數一度接近

美國內華達州黨團會議投票結束，但最終結果在一天後仍未公布。根據目前點票結果，桑德斯（Bernie Sanders）已勝出選舉，但第二名及第三名的票數一度接近，難以分出勝負。

布蒂吉格一度對內華達州的點票緩慢顯示不滿。（Reuters）

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內華達州黨團會議投票在23日結束，但至今點票仍未結束。據美聯社報道，截至香港時間早上11時，點票率達88%，桑德斯以47.1%選票壓倒性勝出。第二名的拜登（Joe Biden）得票21%、第三名的布蒂吉格（Pete Buttigieg）得票13.7%。

雖然目前結果似乎已有定案，但在22日晚，點票只完成了約一半，因第二及第三名的票數一度相當接近，拜登與布蒂吉格先後宣布獲得第二。內華達民主黨部表示，點票速度慢是因為要確保點票沒有錯誤，需持續核對。

布蒂吉格競選部門表示，根據他們數據內華達州第二名的差距極低，加上投票不合規定及有很多未解決的問題，尚不清楚最終結果是什麼。

在2016年總統大選初選時，民主黨曾要求艾奧瓦州及內華達州就黨團會議提供更詳細的點票數據。但因技術問題，艾奧瓦州在當年超級星期二的投票應用程式一度故障，遲遲未能公布結果。內華達州在今次投票中雖沒採用同一點票系統，但當地傳媒報道，投票期間仍然出現問題，如義工不足及熱線無法打通等。