【特朗普訪印】伊萬卡隨行　推文盛讚美印關係

美國總統特朗普（Donald Trump）和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）2月24日至25日訪問印度。特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）也將隨行。

在出發前，伊萬卡在Twitter上發文說：「兩年前，我與莫迪（Narendra Modi）一起參加在海德拉巴舉行的『全球企業家峰會』。兩年後，我很榮幸與美國總統和美國第一夫人一起回到印度，慶祝世界上兩個最大的民主國家之間的偉大友誼從未像現在這樣牢固！」

伊萬卡還在這段文字下面配了幾張她當時訪印以及參加「全球企業家」峰會的圖。

Two years after joining @narendramodi at the Global Entrepreneurial Summit in Hyderabad, I am honored to return to India with @POTUS and @FLOTUS to celebrate that the grand friendship between the world』s two largest democracies has never been stronger! 🇺🇸 🇮🇳 pic.twitter.com/r1d5fl9mtq — Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 23, 2020

這次訪問印度，是特朗普上台以來首次訪問印度。特朗普的女兒伊萬卡和女婿庫什納（Jared Kushner）都隨行。

在行程上，據白宮官員介紹說，特朗普將於2月24日抵達印度古吉拉特邦的艾哈邁達巴德，在薩達爾帕－特爾體育場與莫迪總理共同發表演講。隨後，特朗普和梅拉尼婭將同莫迪一起參觀位於阿格拉的泰姬陵。

他還說，然後，他們將飛往新德里，在新德里過夜，並在25日一個完整的行程。這將包括禮儀性活動、與印度總理的雙邊會晤、與印度投資者的商務活動，特別聚在美國投資製造業的公司。

特朗普2月23日對記者說，非常期待這次訪問。他說，會在印度待一晚上。