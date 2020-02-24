馬來西亞首相辭職震動政壇　安華與馬哈蒂爾「亦敵亦友」

馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）2月24日宣布辭職，為該國執政希望聯盟（Pakatan Harapan）拋下震撼彈。他曾與昔日政敵安華（Anwar Ibrahim）聯手終結國民陣線（Barisan Nasional）長達60年的執政地位，如今又因為權力交接問題關係破裂。馬哈蒂爾與安華關係複雜，本文整理相關資料，講解兩人多年來的恩怨。

馬來西亞首相馬哈蒂爾（右）與前副首相安華是馬來西亞政壇兩大重要人物，兩人關係曾徹底破裂，亦有相視而笑的時候。圖為2019年11月23日，兩人在馬來西亞出席一個記者會時的情形。（Reuters）

馬哈蒂爾第一次出任總理時，安華在此期間以副手的身份在他身邊工作近5年，一度被外界視為其接班人。安華和前首相納吉布（Najib Razak）一樣，都曾為馬哈蒂爾的「徒弟」。馬哈蒂爾與安華由師徒關係變成政敵，之後再變成戰友。

馬哈蒂爾和安華在1998年亞洲金融風暴時出現意見分歧。兩人在如何應對危機一事上各持己見，再加上安華主張改革，導致他們陷入權力鬥爭之中。安華1998年被馬哈蒂爾革職，翌年因包括革職雞姦和貪污在內的罪名入獄。他一直堅持認為這是出於政治動機。

安華的4年的牢獄生活在2004年結束。但他2013年又再次被控雞姦罪並入獄。他說這是為了阻止他領導反對派。安華在2013年在大選中曾挑戰納吉布，最終得票領先3個百分點，只是所得議席不及對方。納吉布在任期間，安華第二度因雞姦罪入獄。

兩人由政敵再變成盟友的契機，是馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）在2015年捲入一馬發展公司（1MDB）的洗錢案。馬哈蒂爾因不滿納吉布退出當時的執政聯盟最大黨巫統（UMNO），他另起爐灶成立土著團結黨（Parti Pribumi Bersatu Malaysia），加入安華領導的「希望聯盟」，並替仍然在囚的安華出戰大選，最終在2018年贏得選戰。當時馬哈蒂爾承認解僱安華是錯，亦為自己任內的過失致歉。安華則呼籲選民支持馬哈蒂爾。

兩人一度為了共同目標結盟，然而從他們的經歷看來，政壇未必有永遠的盟友，兩人在權力傾軋中關係再度破裂。