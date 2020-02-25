《華爾街日報》記者被逐　美國考慮驅逐中國記者作為回應

《華爾街日報》三名駐北京記者上周被逐。白宮國家安全委員會2月24日表示，美國正在考慮一系列的選項，回應中方粗暴行為。彭博社報道，美國考慮驅逐中國記者。

《華爾街日報》2月3日刊登一篇題為〈中國是真正的「亞洲病夫」〉的評論文章，引起中國不滿。（《華爾街日報》網站截圖）

彭博社2月24日引述知情人士報道，美國政府官員定於2月24日召開會議，討論採取行動回應中方驅逐美國記者。會議由國家安全副顧問波廷傑（Matt Pottinger）主持。波廷傑曾經是《華爾街日報》駐北京記者。

部份官員提出驅逐數十甚至數百名中國記者，不過也有人指做法在法律上不可行，或不符合美國新聞自由的價值。有知情人士指，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）主張採取較溫和的回應，尤其是美國需要與中國合作應對新型冠狀病毒的疫情。

白宮國家安全委員會發言人尤利奧特（John Ullyot）21日向彭博社表示：「（中國政府）的驅逐行為是控制媒體的又一次嘗試，阻止世界各地的讀者和投資者閲讀有關中國的重要新聞。」

尤利奧特24日向路透社回應有關報道時表示，華府譴責北京驅逐三名《華爾街日報》外國記者的行為，並指美國正在考慮一系列的選項，回應中方粗暴行為。《華爾街日報》發言人拒絕評論報道。