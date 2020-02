極右思潮揮之不去　德國恐襲槍手留下極端宣言：殲滅一半人口

德國城市哈瑙(Hanau)2月19日發生嚴重槍擊案,槍手逃去後涉嫌殺害自己的母親再開槍自殺,總共11人死亡。事後調查發現,槍手留下24頁「宣言」和短片,內容牽涉一連串陰謀論和極右思想,有機會出於極右思想犯案。德國接連發生極右襲擊,新納粹思潮似乎仍然揮之不去。

德國柏林2月20日有人出席悼念槍擊案死者的燭光晚會,期間在勃蘭登堡門附近組成人鏈。(美聯社)

現實版「魁隆」? 殲滅一半人口

43歲槍手拉特延(Tobias Rathjen)的個人網站其中一份文件詳情列出他所確信的陰謀論。他相信自童年起已經被政府監視,並批評政府的監視導致他未能與女性發展感情。他甚至揚言要殲滅世界一半的人口,包括滅絕整個阿拉伯半島、埃及、敘利亞、土耳其、伊拉克、伊朗、越南、柬埔寨、菲律賓等地,主要都是穆斯林國家。

在一段英語短片中,拉特延警告美國人正在被「隱形秘密社團」控制,並提到有地下軍事基地發生虐待兒童的事件。雖然拉特延沒有明言,但有關的陰謀論顯然是源自美國極右「匿名者Q」組織(QAnon)。「匿名者Q」相信美國總統特朗普(Donald Trump)正在抗衡「深層政府」敵人和一個兒童性販運集團。

德國柏林2月20日有人出席悼念槍擊案死者的燭光晚會,並手持寫有「所有人一起反抗右翼恐怖」的橫額。(路透社)

流露納粹痕跡 認同種族優越主義

倫敦大學國王學院(King's College London)國際極端化問題研究中心(International Centre for the Study of Radicalisation)高級研究員諾伊曼(Peter Neumann)表示,槍手24頁的「宣言」用流利的德語寫成,而且沒有任何語法錯誤,也討厭外國人和非白種人,指科學證明某些種族比起其他種族優秀。

中心也分析另一段九分鐘的短片,指槍手引述到納粹德國領袖希特拉(Adolf Hitler)的名句,但稍為作出改動,改成:「我不相信今天在笑的人明天還會在笑。」短片最後更以「真相帶來自由」作結,明顯是取自納粹集中營的口號「勞動帶來自由」。

諾伊曼認為,槍手有極右傾向,而且是「非自願獨身」(incel),再加上有嚴重的精神健康問題。不過他指,精神問題是否嚴重到行兇不代表有恐怖主義,則不能輕率定斷。

德國總統施泰因邁爾和夫人2月20日到哈瑙獻花悼念死者。(路透社)

矛頭指向極右政黨崛起

德國一年內發生第三宗極右襲擊,再次敲響警號。大量難民湧入助長極右的德國另類選擇黨(Alternative for Germany)崛起,很多人都將近年的極右襲擊歸咎於政治氣氛的改變。外界也很快將哈瑙恐襲與德國另類選擇黨拉上關係。

德國另類選擇黨議會領袖魏德爾(Alice Weidel)雖然譴責今次襲擊是「可怕的行為」,但政黨卻在社交媒體轉載槍手的「宣言」,引起不滿。有網民留言指,如果不認同槍手的看法,就應該刪除推文和停止轉載。不過政黨反駁指,槍手只是講述自己的事跡,與政治無關。

納粹主義為德國留下歷史的血痕,但即使納粹標誌和宣傳幾乎絕跡,似乎仍無法阻止極右抬頭。政府估計,國內有約1.3萬活躍的暴力極右極端主義者。不過在嚴謹的防監控法律下,政府如何保障市民的安全則是另一個問題。