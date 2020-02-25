無視特朗普反對　華府醖釀進一步打壓華為

路透社2月24日引述知情人士報道，雖然美國總統特朗普（Donald Trump）上周表態支持對華銷售的言論，但美國政府官員仍在考慮進一步限制對中國電訊設備公司華為的銷售。

中國華為是世界上最大的電信設備製造商。圖為2019年9月10日，華為在布達佩斯舉行的國際電信聯盟2019年世界電信展上發佈《5G應用立場白皮書》。（新華社）

特朗普政府20日召開跨部門會議，討論國家安全和向中國出口問題，包括限制向華為出售晶片的提議，以及一項阻止向中國新型客機銷售噴射引擎的計劃。

儘管在特朗普表態反對停止出售通用電氣（General Electric）噴射引擎後，阻止通用電氣供應噴射引擎似乎不在考慮範圍之內，但消息人士透露，華府仍然考慮實施新限制措施，進一步切斷華為和供應商的交易。

特朗普上周向記者表示，希望美國公司「被允許做生意」。他說：「我的意思是，我桌面上的東西與國家安全無關，包括晶片製造商和其他各種各樣的人。」特朗普說，國家安全問題不應成為外國難以購買美國產品的藉口。

特朗普政府的內閣會議原定2月28日召開，但現在會議已被推遲。內閣級會議召開前夕，特朗普政府的決策者出現嚴重分歧。一些官員傾向於對華為和中國採取強硬立場，而另一些官員則更關注與世界第二大經濟體的貿易。