武漢肺炎｜斯洛伐克總理高燒住院　否認感染新冠肺炎

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斯洛伐克總理佩列格里尼（Peter Pellegrini）日前因高燒入院，外界猜測感染2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），但是佩列格里尼2月24日透過社交媒體Twitter駁斥相關傳聞。

佩列格里尼2月24日晚在Twitter上說：「我堅決否認那些有關我得冠狀病毒肺炎的虛假推文。無稽之談。」

斯洛伐克總理辦公室23日宣布，總理佩列格里尼22日因為急性上呼吸道感染和高燒而住院。由於他的病情，他暫時取消所有日程安排。斯洛伐克2月29日舉行國會選舉，佩列格里尼原定23日出席電視辯論。

斯洛伐克總理佩列格里尼在敏感時刻因高燒入院，引發外界猜測和擔憂。但是他否認感染新型冠狀病毒肺炎。（Facebook：Peter Pellegrini）

佩列格里尼23日也在Facebook上發布一張自己住院的照片。他寫道，自己在最不恰當的時刻生病，他過去兩周一直在與嚴重的感染鬥爭。但在這個忙亂的時刻，他仍努力繼續工作。他還說，相信自己能夠盡快回到工作崗位，為斯洛伐克工作。

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