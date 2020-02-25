武漢肺炎｜姆努欽：不預期疫情對貿易協議有重大影響

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）2月23日接受路透社專訪表示，不預期新型冠狀病毒疫情對中美第一階段貿易協議產生重大影響，不過隨着未來幾周獲得更多數據，情況可能會改變。

美國財政部長姆努欽前往沙特出席二十國集團財長和央行行長會議，2月22日參加歡迎晚宴。（路透社）

姆努欽在沙特阿拉伯首都利雅得出席二十國集團（G20）財政部長和央行行長會議。他接受路透社專訪時表示，不要就他稱為「人間悲劇」對全球經濟或公司供應鏈決策的影響匆忙下結論，目前為時尚早。

姆努欽表示，中國目前仍專注於應對病毒，但華盛頓仍然期望北京履行貿易協議承諾，購買更多美國產品和服務。

姆努欽說：「我不期望這對第一階段貿易協議有任何衍生影響。根據我們所知道的一切以及現在的病毒狀況，我不期望疫情會產生重大影響。」不過他指，「顯然，隨着形勢的發展，情況可能會改變。在接下來的幾周內，隨着我們獲取更多有關病毒傳播速度的數據，我們會對事情做出更好的評估。」

姆努欽承認，疫情也可能會推遲華府與北京推進貿易協議並達成第二階段協議的談判開始日期，但他表示目前並不擔心這點。他說，「如果我們在大選之前達成第二階段協議，那就太好了。如果我們在大選後達成第二階段協議，那也很好。」

姆努欽指出，COVID-19的傳染因子高於2000年代初中國嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱沙士）爆發時的傳染因子，存活率似乎也高得多。

姆努欽在另一個的新聞發佈會上說，疫情可能會對供應鏈產生短期影響，但對全球化增加憂慮的說法有保留。他補充說，大公司一直評估風險並調整供應鏈。