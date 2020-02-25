美印貿易談判背後的算盤　特朗普莫迪誰是「真・關稅王」？

美國總統特朗普（Donald Trump）訪問印度，與總理莫迪（Narendra Modi）會面。特朗普在24日訪問首天已表示，將與印度簽署價值30億美元的軍售協議。外界的焦點，更多是落在美印貿易協議上。外界不認為雙方能在一次見面後取得突破，但這會是為打破雙方談判僵局的嘗試。

美印貿易額持續上升，至2018年美國已超出中國成為印度最大的進出口貿易伙伴。（Getty）

根據美國出入口數字，2018年印度與美國貿易為順差168.5億美元。而自2013年起，美國與印度貿易總額持續增長，2018年總額為879億美元，超越中印的871億成為印度最大出入口貿易伙伴。

莫迪成為特朗普口中的「關稅王」

美印的貿易磨擦在2018年，美國向全球各國徵收鋼鋁關稅開始，印度亦隨即調高針對美國進口農產品的關稅。但美國真正把槍口對準印度是2019年6月，美國將印度的美國的普及特惠稅制度（Generalized system of preference，GSP）地位消去，並指責莫迪是「關稅王」，對美國各類產品徵收厚重關稅。

印度一度威脅向美國開徵價值2400億美元的進口關稅以作報復，雙方貿易戰一觸即發，後因雙方同意談判，關稅報復措施暫時擱置，直到今天。

特朗普的到訪受到印度盛大歡迎，但外界相信美印貿易磨擦不會在一次會面即迎刃而解。（Reuters）

美印的各種相互關稅

美印目前在貿易磨擦主要集中在農產品上，印度為回應美國對鋼鋁產品提高關稅，向美國包括杏仁、核桃及豆類等29種加徵關稅，如把核桃進口關稅從30%大幅加至120%，鷹嘴豆關稅從30%增至70%等。

印度在2020年至2021年財政預算案中，更宣布對醫療器材、玩具及家具等進口貨品徵收更高關稅。這舉措進一步惹起美國不滿，因為電子、醫療器材及有機化學等領域上，美國與中國在印度市場上有着激烈競爭。

因此美印的貿易談判的一個重點，就是讓印度調低針對美國包括農產品在內的關稅，但相對印度則要求重返GSP，並取消針對印度的鋼鋁關稅。

另值得注意的是，印度是全球最大威士忌消費國家之一。在2018年印度消費共17億公升的威士忌，價值250億美元，佔全球市場一半，同時是美國消費量的三倍。但目前印度針對進口烈酒關稅高達150%，美國商會希望印度能調低關稅，讓美國酒類能進駐當地市場。