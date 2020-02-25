東帝汶總理魯阿克辭職　古斯芒率6黨擬組新政府

東帝汶總理魯阿克（Taur Matan Ruak）因該國2020年預算案不止一次未能在國會通過，2月25日向總統辭職。他說會繼續擔任總理直至總統批准其辭呈為止。支持他執政的政黨聯盟瓦解後，這個東南亞國家未來政局引人關注。

魯阿克面見總統弗朗西斯科・古特雷斯（Francisco Guterres）後向媒體表示已向總統呈交辭職信。他稱準備好在辭呈獲接受前繼續擔任總理。

弗朗西斯科2月10日曾說，訴諸大選是最後方案，他希望國會內的政黨做出政治行動，為僵局提供好的解決方案。

東帝汶總理魯阿克2月25日與總統古特雷斯在首都帝力的總統辦公室會面。（AFP）

由魯阿克領導的執政聯盟，因反對派阻止2020年預算案通過而陷入分裂。該國獨立英雄古斯芒（Xanana Gusmao）為此率領其所屬東帝汶重建全國大會黨（CNRT）與另外5個政黨合組新聯盟。古斯芒22日說，在沒有魯阿克所屬政黨的情況下，會準備組成一個新政府。

東帝汶是全球其中一個窮國。魯阿克在該國被印尼佔領時，曾為游擊隊成員。印尼在1999年同意讓當地進行公投，75民眾贊成獨立。同年印尼撤出當地。東帝汶在經過聯合國3年託管後，2002年5月20日正式獨立。古斯芒成為該國的第一任總統，他亦是第四任總理。