澳洲與東帝汶達成共享油田協議

澳洲與東帝汶（East Timor）多年來就帝汶海開發油田一事發生爭端。澳洲國會7月29日通過協議，與東帝汶達成海上邊界協議，並將共享價值達數以百億美元計的石油和天然氣資源。

兩國2018年3月在紐約聯合國總部簽署海上的邊界協議，當中牽涉1974年發現的「巨日升油氣田」（Greater Sunrise）。這個油田分別距東帝汶和澳洲達爾文巿150公里和450公里，估計藴藏5.1萬億立方英尺的天然氣，價值高達400億至500億美元（約3100億至3900億港元）。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，兩國將合作共同開發巨日升油氣田，並且將為東帝汶的收入，商業和工業發展提供新的機會，油田也會成為東帝汶經濟未來的重要部分。東帝汶外長表示，協議將於8月30日啟動。

東帝汶自2002年從印尼獨立，此後一直與澳洲商討海洋邊界問題。兩國2006年簽訂《帝汶海特定海洋安排條約》（Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea），協議平分「巨日升油氣田」收益。澳洲政府此前重申條約合法，指雙方需待條約2056年到期再商議海上邊界線，但屆時油田資源或已殆盡。東帝汶不滿澳洲能取用大片海上油田及氣田資源，認為這是不公平，要求位於荷蘭的常設仲裁法院（PCA）介入解決。